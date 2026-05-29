WSJ: Россия тратит $26 млрд на борьбу со старением для Путина и его окружения

Правительство России в рамках национального проекта «Новые технологии сбережения здоровья» финансирует масштабную программу борьбы со старением стоимостью $26 млрд — включая биопечать органов, ксенотрансплантацию с участием минипигов и генную терапию, сообщает The Wall Street Journal. В апреле замминистра науки Денис Секиринский назвал разрабатываемый препарат на основе генной терапии «одним из самых перспективных направлений в борьбе со старением».

Программу курируют двое приближенных к Путину: его дочь Мария Воронцова, эндокринолог, отвечающая за государственные генетические проекты, и физик Михаил Ковальчук, глава Курчатовского института, брат банкира Юрия Ковальчука — друга президента. Отмечается, что Ковальчук-старший стал идейным архитектором кремлевской программы долголетия: по его словам, наука скоро позволит бесконечно ремонтировать и заменять части человеческого тела. Михаил Ковальчук известен своими конспирологическими воззрениями. Он неоднократно говорил о так называемом «плане Запада» относительно создания «служебного человека». По его словам, «служебный человек обладает ограниченным самосознанием, его размножение находится под внешним контролем, дешевым кормом ему служат генно-модифицированные организмы».

Российские ученые заявляют об успехах в биопечати хрящевой ткани и щитовидной железы мыши и рассчитывают достичь возможности замены органов у людей к 2030 году. Независимые эксперты, однако, относятся к этому скептически. Биолог Александр Островский, пионер биопечати в России, эмигрировавший после вторжения, говорит, что публикаций в рецензируемых международных журналах нет, а значит, нет и реальных результатов. По его словам, ученые, вероятно, «говорят Путину то, что он хочет услышать, чтобы получить финансирование».

Как пишет WSJ, интерес Путина к антивозрастным технологиям давно выходит за рамки официальной политики. В 2018 году он советовал тогдашнему канцлеру Австрии Себастьяну Курцу попробовать криотерапевтическую камеру, где температура опускается до –112°C. «Путинским геронтологом» в российских СМИ называли Владимира Хавинсона — специалиста по пептидным антивозрастным терапиям, получившего от президента государственную награду. Хавинсон скончался в 2024 году в возрасте 77 лет.

Отмечается, что озабоченность Путина старением разворачивается на фоне одной из худших среди развитых стран статистики смертности: средняя продолжительность жизни мужчин в России составляет около 68 лет против 76 в США и более 80 в большинстве стран Западной Европы.

Разговор Путина с Си Цзиньпином о бессмертии через пересадку органов был случайно записан на «горячий микрофон» во время военного парада в Пекине в сентябре 2025 года. The Insider разбирал, почему мечтам автократов о вечной (или даже сверхдолгой) жизни не суждено сбыться.