Из-за атаки дронов закрывали восемь аэропортов России. Простой московских авиагаваней за три ночи превысил 65 часов

Массированная атака беспилотников в ночь на 18 октября привела к новому транспортному коллапсу в России. Росавиация временно ограничивала работу как минимум восьми аэропортов, включая московские Внуково и Домодедово и петербургский Пулково. В последнем утром отменили 21 вылет, еще десятки рейсов задержали, а самолеты перенаправляли на запасные аэродромы. Последствия ограничений затронули пассажиров в Омске, Перми, Челябинске, Екатеринбурге и других городах, где отдельные задержки достигали 18 часов. Как подсчитал The Insider, суммарная продолжительность запретов на полеты в четырех московских аэропортах за три ночи, с 15 по 18 октября, достигла как минимум 65 часов 6 минут.
Пулково: пассажиры в укрытиях, десятки отмененных рейсов
В ночь на воскресенье петербургский аэропорт Пулково более шести часов не принимал и не отправлял самолеты. Во время атаки пассажиров и сотрудников перевели в безопасные места. В терминале организовали дополнительные места для ожидания, пассажирам раздавали воду, коврики и складные стулья.
К 11:00 по московскому времени были отменены 26 вылетов, еще более 50 задержаны. Одиннадцать самолетов ушли на запасные аэродромы. Большинство отмененных рейсов пришлось на московское направление, следует из данных аэропорта, которые изучил The Insider. Также задержаны или отменены самолеты в Нижнекамск, Тюмень, Сочи, Ижевск, Калининград, Волгоград, а также в турецкую Анталью и египетскую Хургаду.
После отбоя беспилотной опасности около 08:30 аэропорт начал подготовку к восстановлению движения. Росавиация сняла ограничения на прием и отправку самолетов, однако Пулково предупредил, что для возвращения к обычному расписанию потребуется до суток.
Москва: еще 13 часов простоя двух аэропортов
Московские Внуково и Домодедово также приостанавливали прием и отправку самолетов. Полные ограничения действовали с 22:56 17 октября до 05:34 18 октября — по 6 часов 38 минут в каждом аэропорту. Еще раньше, в 22:36, оба аэропорта перешли на режим выполнения рейсов по согласованию с соответствующими органами.
Изменения затронули и Шереметьево, где пассажиры столкнулись с задержками и отменами рейсов. На онлайн-табло утром 18 октября значились, в частности, задержанные или отмененные вылеты в Петербург, Калининград и Казань. О полном закрытии Шереметьева в ночь на 18 октября Росавиация не объявляла.
Новые ограничения последовали за двумя предыдущими ночами массовых сбоев. Как подсчитал The Insider, за ночи на 16 и 17 октября суммарная продолжительность запретов на прием и выпуск самолетов во Внукове, Домодедове, Шереметьеве и Жуковском составила 51 час 50 минут.
С учетом еще 13 часов 16 минут, которые добавились в ночь на 18 октября во Внукове и Домодедове, суммарный простой четырех московских аэропортов за три ночи достиг 65 часов 6 минут. Это сумма периодов полного закрытия каждого аэропорта в отдельности, без учета работы по согласованию и последующих задержек после возобновления полетов.
От Омска до Челябинска: многочасовые задержки по всей стране
Последствия ограничений распространились далеко за пределы двух столиц. Самолеты, которые должны были прибыть из Москвы и Петербурга, задерживались в региональных аэропортах, из-за чего сдвигались и обратные вылеты.
В Омске, по данным местного издания «СуперОмск», рейс Nordwind в Петербург перенесли с 08:40 на 20:00 — более чем на 11 часов. Самолет «Победы» в московское Шереметьево вместо 05:10 должен был отправиться в 13:30, с задержкой на восемь часов 20 минут. Еще один московский рейс, S7 Airlines, перенесли с 06:55 на 13:35, а рейс «Аэрофлота» в Шереметьево — на 12 часов.
В Челябинске 18 октября отменили или задержали десять рейсов. Среди отмененных — четыре перелета между городом и Москвой. Прибытие одного из самолетов «Аэрофлота» из столицы перенесли с 01:05 на 10:25. Рейс «Победы» из Петербурга вместо 04:55 ожидался в 13:30, а обратный вылет в Петербург сдвинули с 05:35 на 13:45. Задержки также затронули направление в Сочи.
В пермском аэропорту Большое Савино утром задерживались шесть рейсов в Москву, Петербург, Сургут и Шарм-эль-Шейх. Как пишут местные СМИ, два самолета на московском и петербургском направлениях должны были отправиться с задержкой более 18 часов. Часть накопившихся нарушений расписания связана с ограничениями предыдущих суток.
В тюменском Рощино также зафиксировали задержки рейсов в Москву, Петербург, Ереван и Худжанд. С опозданием ожидались и самолеты из Сочи, Петербурга, Москвы, Еревана и Антальи. Изменения в расписании отмечались также в екатеринбургском Кольцове.
Отдельные проблемы возникли с Калининградом. Росавиация предупредила, что ограничения воздушного пространства в Ленинградской области затруднили использование маршрутов для полетов в Калининград и обратно. В связи с этим ведомство допустило изменения в расписании аэропорта Храброво.
Помимо Пулкова, Внукова и Домодедова, в ночь на 18 октября временные ограничения на прием и отправку самолетов вводили в Ярославле, Иванове, Пскове и Череповце. Ограничения затронули как минимум восемь российских аэропортов, не считая других воздушных гаваней, где рейсы выполнялись по согласованию.
В Петербурге перекрыли ЗСД и нарушили движение девяти маршрутов
Атака затронула и наземный транспорт. Городской комитет по транспорту сообщил о перекрытии центрального участка Западного скоростного диаметра (ЗСД) от набережной реки Екатерингофки до Шкиперского протока в обоих направлениях. Ведомство призвало жителей по возможности отказаться от поездок на личных автомобилях.
Ранее Astra сообщала, что OSINT-анализ видео очевидцев показал попадание беспилотника в вантовый мост через Корабельный фарватер, входящий в состав ЗСД. Официального подтверждения масштабов повреждений моста нет. Власти также не уточняли, связано ли перекрытие участка магистрали непосредственно с этим попаданием.
По сообщениям городского комитета по транспорту, ограничения движения затронули как минимум девять маршрутов наземного общественного транспорта. В Красногвардейском районе временно остановили четыре трамвайных маршрута — № 8, 59, 63 и 64. Автобусы № 24, 77 и 92 перенаправили по объездным трассам, в том числе через проспекты Наставников, Косыгина и Индустриальный. Движение трамваев в Красногвардейском районе вскоре восстановили в 07:02, но автобусы продолжили следовать в объезд.
В Кировском и Красносельском районах из-за невозможности проезда по Ленинскому проспекту у проспекта Кузнецова временно изменили движение троллейбусов № 35 и 48. Первый направили к станции метро «Проспект Ветеранов», второй — по укороченным маршрутам до Авангардной улицы и проспекта Героев.
Число продолжительных задержек авиарейсов удвоилось за год
Ночные ограничения стали продолжением серии сбоев, которые практически ежедневно затрагивают российскую гражданскую авиацию. Только за 17 октября в московском авиаузле задержали более сотни рейсов, а Минтрансу пришлось проводить оперативное совещание с представителями авиакомпаний, аэропортов и Росавиации. Перевозчикам поручили обеспечить пассажиров питанием, водой и размещением в гостиницах, а также наладить оповещение об изменениях расписания.
Как ранее подсчитал The Insider, за девять месяцев 2026 года в России 51 тысяча пассажирских рейсов вылетела с задержкой не менее трех часов — больше, чем за весь 2025 год, когда таких рейсов было около 30,5 тысячи. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года число продолжительных задержек выросло в 2,2 раза, а частота отмен рейсов удвоилась.
Одной из основных причин стали регулярные ограничения работы аэропортов из-за атак беспилотников. При этом последствия таких закрытий не ограничиваются регионами, где объявляют воздушную тревогу: опоздания самолетов и экипажей приводят к дальнейшим нарушениям расписания в аэропортах, расположенных за тысячи километров от места атаки.