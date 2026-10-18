Из-за атаки дронов закрывали восемь аэропортов России. Простой московских авиагаваней за три ночи превысил 65 часов

Москва: еще 13 часов простоя двух аэропортов

Московские Внуково и Домодедово также приостанавливали прием и отправку самолетов. Полные ограничения действовали с 22:56 17 октября до 05:34 18 октября — по 6 часов 38 минут в каждом аэропорту. Еще раньше, в 22:36, оба аэропорта перешли на режим выполнения рейсов по согласованию с соответствующими органами.

Изменения затронули и Шереметьево, где пассажиры столкнулись с задержками и отменами рейсов. На онлайн-табло утром 18 октября значились, в частности, задержанные или отмененные вылеты в Петербург, Калининград и Казань. О полном закрытии Шереметьева в ночь на 18 октября Росавиация не объявляла.

Новые ограничения последовали за двумя предыдущими ночами массовых сбоев. Как подсчитал The Insider, за ночи на 16 и 17 октября суммарная продолжительность запретов на прием и выпуск самолетов во Внукове, Домодедове, Шереметьеве и Жуковском составила 51 час 50 минут.

С учетом еще 13 часов 16 минут, которые добавились в ночь на 18 октября во Внукове и Домодедове, суммарный простой четырех московских аэропортов за три ночи достиг 65 часов 6 минут. Это сумма периодов полного закрытия каждого аэропорта в отдельности, без учета работы по согласованию и последующих задержек после возобновления полетов.

От Омска до Челябинска: многочасовые задержки по всей стране

Последствия ограничений распространились далеко за пределы двух столиц. Самолеты, которые должны были прибыть из Москвы и Петербурга, задерживались в региональных аэропортах, из-за чего сдвигались и обратные вылеты.

В Омске, по данным местного издания «СуперОмск», рейс Nordwind в Петербург перенесли с 08:40 на 20:00 — более чем на 11 часов. Самолет «Победы» в московское Шереметьево вместо 05:10 должен был отправиться в 13:30, с задержкой на восемь часов 20 минут. Еще один московский рейс, S7 Airlines, перенесли с 06:55 на 13:35, а рейс «Аэрофлота» в Шереметьево — на 12 часов.

В Челябинске 18 октября отменили или задержали десять рейсов. Среди отмененных — четыре перелета между городом и Москвой. Прибытие одного из самолетов «Аэрофлота» из столицы перенесли с 01:05 на 10:25. Рейс «Победы» из Петербурга вместо 04:55 ожидался в 13:30, а обратный вылет в Петербург сдвинули с 05:35 на 13:45. Задержки также затронули направление в Сочи.

В пермском аэропорту Большое Савино утром задерживались шесть рейсов в Москву, Петербург, Сургут и Шарм-эль-Шейх. Как пишут местные СМИ, два самолета на московском и петербургском направлениях должны были отправиться с задержкой более 18 часов. Часть накопившихся нарушений расписания связана с ограничениями предыдущих суток.

В тюменском Рощино также зафиксировали задержки рейсов в Москву, Петербург, Ереван и Худжанд. С опозданием ожидались и самолеты из Сочи, Петербурга, Москвы, Еревана и Антальи. Изменения в расписании отмечались также в екатеринбургском Кольцове.

Отдельные проблемы возникли с Калининградом. Росавиация предупредила, что ограничения воздушного пространства в Ленинградской области затруднили использование маршрутов для полетов в Калининград и обратно. В связи с этим ведомство допустило изменения в расписании аэропорта Храброво.

Помимо Пулкова, Внукова и Домодедова, в ночь на 18 октября временные ограничения на прием и отправку самолетов вводили в Ярославле, Иванове, Пскове и Череповце. Ограничения затронули как минимум восемь российских аэропортов, не считая других воздушных гаваней, где рейсы выполнялись по согласованию.

В Петербурге перекрыли ЗСД и нарушили движение девяти маршрутов

Атака затронула и наземный транспорт. Городской комитет по транспорту сообщил о перекрытии центрального участка Западного скоростного диаметра (ЗСД) от набережной реки Екатерингофки до Шкиперского протока в обоих направлениях. Ведомство призвало жителей по возможности отказаться от поездок на личных автомобилях.

Ранее Astra сообщала, что OSINT-анализ видео очевидцев показал попадание беспилотника в вантовый мост через Корабельный фарватер, входящий в состав ЗСД. Официального подтверждения масштабов повреждений моста нет. Власти также не уточняли, связано ли перекрытие участка магистрали непосредственно с этим попаданием.

По сообщениям городского комитета по транспорту, ограничения движения затронули как минимум девять маршрутов наземного общественного транспорта. В Красногвардейском районе временно остановили четыре трамвайных маршрута — № 8, 59, 63 и 64. Автобусы № 24, 77 и 92 перенаправили по объездным трассам, в том числе через проспекты Наставников, Косыгина и Индустриальный. Движение трамваев в Красногвардейском районе вскоре восстановили в 07:02, но автобусы продолжили следовать в объезд.

В Кировском и Красносельском районах из-за невозможности проезда по Ленинскому проспекту у проспекта Кузнецова временно изменили движение троллейбусов № 35 и 48. Первый направили к станции метро «Проспект Ветеранов», второй — по укороченным маршрутам до Авангардной улицы и проспекта Героев.

Число продолжительных задержек авиарейсов удвоилось за год

Ночные ограничения стали продолжением серии сбоев, которые практически ежедневно затрагивают российскую гражданскую авиацию. Только за 17 октября в московском авиаузле задержали более сотни рейсов, а Минтрансу пришлось проводить оперативное совещание с представителями авиакомпаний, аэропортов и Росавиации. Перевозчикам поручили обеспечить пассажиров питанием, водой и размещением в гостиницах, а также наладить оповещение об изменениях расписания.

Как ранее подсчитал The Insider, за девять месяцев 2026 года в России 51 тысяча пассажирских рейсов вылетела с задержкой не менее трех часов — больше, чем за весь 2025 год, когда таких рейсов было около 30,5 тысячи. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года число продолжительных задержек выросло в 2,2 раза, а частота отмен рейсов удвоилась.

Одной из основных причин стали регулярные ограничения работы аэропортов из-за атак беспилотников. При этом последствия таких закрытий не ограничиваются регионами, где объявляют воздушную тревогу: опоздания самолетов и экипажей приводят к дальнейшим нарушениям расписания в аэропортах, расположенных за тысячи километров от места атаки.