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«Россия сделает все, чтобы через тех или иных партнеров попытаться вернуть замороженные активы. Но сегодня все под контролем ЕС» — Зеленский

The Insider
Владимир Зеленский. Фото: Telegram-канал президента Украины

Владимир Зеленский. Фото: Telegram-канал президента Украины

США предложили европейским странам разморозить часть российских активов и передать их под контроль Вашингтона, чтобы Москва согласилась возобновить мирные переговоры — об этом 15 октября сообщила Financial Times со ссылкой на четыре источника. По их словам, это обсуждалось на встрече в Майами, в которой участвовали представители США, Украины, Франции, Германии, Великобритании ЕС и НАТО.

Против разморозки российских средств выступил канцлер ФРГ Фридрих Мерц. «Речь идет об активах, замороженных в Европе, — они и должны оставаться замороженными в Европе. Это наше дело, и мы сами принимаем по нему решения», — заявил Мерц на саммите лидеров ЕС в Брюсселе.

Президент Украины Владимир Зеленский, отвечая на вопрос The Insider, подтвердил, что Россия может попытаться добиться разморозки своих активов, действуя через посредников.

«Что касается замороженных активов, я подробно проговорил это и с Бельгией — и благодарен премьеру [Барту де Веверу], и его команде, и опять-таки лидерам ЕС. Все понимают, что есть риск, что Россия сделает все, чтобы через тех или иных партнеров попытаться вернуть себе замороженные активы. Да, это правда. У нас есть такая информация, но опять-таки мы проговорили детали с европейцами. Это сегодня под контролем, полностью под контролем Европы. А значит, на сегодняшний день, это в безопасности».

В сентябре Еврокомиссия (ЕК) возобновила работу над сценариями изъятия замороженных в Европе активов российского Центробанка. Один из предлагаемых вариантов: создать отдельную структуру и перевести туда все средства, в том числе хранящиеся в бельгийском депозитарии Euroclear. Предыдущая попытка одобрить использование замороженных российских активов для помощи Украине была заблокирована Бельгией.

Бóльшая часть из замороженных в ЕС российских активов — €200 млрд — хранится в бельгийском депозитарии Euroclear. С февраля 2024 года организация начала перечислять в Европейский фонд для Украины средства из доходов, полученных от реинвестирования замороженных российских активов.

Министр иностранных дел Бельгии Максим Прево в середине августа посещал Киев. Во время визита он заявил, что страна в целом открыта к использованию российских замороженных активов, но другие страны ЕС должны разделить с ней все связанные с этим риски. Как ранее говорил Прево, если Россия подаст на Бельгию в суд, у нее будут все шансы выиграть, и Бельгия не сможет вернуть нужную сумму, поскольку она «эквивалентна годовому федеральному бюджету. Это будет означать банкротство Бельгии».

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Публикация:««Россия сделает все, чтобы через тех или иных партнеров попытаться вернуть замороженные активы. Но сегодня все под контролем ЕС» — Зеленский»

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