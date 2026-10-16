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Новости

В Подмосковье и Петербурге за два дня госпитализировали как минимум 9 человек с оспой обезьян или подозрением на этот вирус

The Insider
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В Петербурге несколько человек попали в больницу с подтверждённой оспой обезьян. Об этом сообщило местное издание «Фонтанка» со ссылкой на источники. Прокремлёвский телеканал РЕН ТВ также со ссылкой на источник уточнил, что госпитализированы были 4 жителя города. Накануне агентство «Интерфакс» рассказало со ссылкой на Минздрав Московской области, что в регионе 5 человек оказались в больнице с подозрением на оспу обезьян.

По данным «Фонтанки», у попавших в больницу в Санкт-Петербурге с подозрением на оспу обезьян пациентов подтвердился диагноз. По информации РЕН ТВ, речь идёт о четырёх жителях города, состояние которых медики оценивают как средней степени тяжести.

Накануне, 15 октября, в Подмосковье были госпитализированы 5 человек с подозрением на оспу обезьян. Как заявили в Минздраве Московской области, все они контактировали с другим человеком, предположительно инфицированным вирусом. В ведомстве заверили, что состояние пациентов оценивается как удовлетворительное, а клинических проявлений пока не было обнаружено.

Как отмечается на сайте Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), оспа обезьян — инфекционное заболевание, которое может вызывать болезненную сыпь, увеличение лимфатических узлов, лихорадку, головную боль, мышечную боль, боль в спине и упадок сил. Большинство людей полностью выздоравливают, но у некоторых заболевание протекает в тяжелой форме.

Возбудителем оспы обезьян является вирус оспы обезьян (MPXV). Он представляет собой оболочечный двухцепочечный ДНК-вирус рода Orthopoxvirus семейства Poxviridae, к которому относятся вирусы натуральной оспы, коровьей оспы, осповакцины и другие вирусы.

В ВОЗ подчёркивают, что люди могут заразиться оспой обезьян при физическом контакте с заражённым человеком, загрязнёнными предметами или инфицированными животными. При беременности вирус может передаваться плоду или новорождённому ребёнку.

Признаки и симптомы оспы обезьян обычно проявляются в течение недели, но могут начаться и через 1–21 день после заражения. Как правило, симптомы болезни сохраняются 2–4 недели, но могут длиться дольше у людей с ослабленной иммунной системой.

Сегодня это инфекционное заболевание наиболее распространено в Центральной и Западной Африке. В 2022 году вспышка оспы обезьян произошла сразу в нескольких африканских странах. Всего с января 2022-го по август 2024-го было зарегистрировано более 100 тысяч лабораторно подтверждённых случаев заболевания, из которых 220 закончились летальным исходом, отмечали в ВОЗ.

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Публикация:«В Подмосковье и Петербурге за два дня госпитализировали как минимум 9 человек с оспой обезьян или подозрением на этот вирус»

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