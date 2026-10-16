На фоне эпидемии скота в Иркутской области Бурятия перераспределила 37 млн рублей с защиты от паводков и жилищной программы на ветеринарию

Правительство Бурятии перераспределило почти 37 млн рублей, ранее предусмотренных на строительство очистных сооружений, защиту Улан-Удэ от паводков, обеспечение жителей жильем и строительство культурного центра, в пользу региональной ветеринарной службы. Соответствующие решения были приняты 18 сентября и 14 октября на фоне вспышки заразного узелкового дерматита у скота в соседней Иркутской области. На постановления правительства Бурятии обратил внимание The Insider. Из-за угрозы распространения заболевания в Бурятии ввели режим повышенной готовности и установили ветеринарные посты на границах с соседними регионами.
Согласно распоряжению правительства Бурятии № 854-р от 14 октября, региональное министерство строительства и модернизации ЖКХ должно передать управлению ветеринарии 24 млн рублей. Средства перераспределяются следующим образом:
- 8,19 млн рублей снимают с проектирования и строительства очистных сооружений, в том числе канализационного коллектора в Иволгинском районе;
- 7,05 млн рублей — с третьего этапа проекта защиты Улан-Удэ от затопления паводковыми водами рек Селенги и Уды;
- 8,76 млн рублей — с программы обеспечения жильем отдельных категорий граждан.
Из полученных средств 12,53 млн рублей направят на меры по предупреждению и ликвидации вспышек инфекционных заболеваний животных, еще 11,47 млн — на обеспечение деятельности ветеринарных учреждений. В распоряжении прямо говорится, что перераспределение проводится для предотвращения распространения особо опасных заболеваний животных и развития эпизоотий.
Это уже второе подобное перераспределение за месяц. Согласно распоряжению № 774-р от 18 сентября, власти Бурятии уже перенаправили ветеринарной службе 12,76 млн рублей, ранее предназначавшихся для строительства театрально-культурного центра «Байкал» в Улан-Удэ. Деньги предусмотрели на противоэпизоотические мероприятия, приобретение топлива и авиадоставку. Таким образом, за месяц правительство республики перераспределило из бюджетов других ведомств в пользу ветеринарии 36,76 млн рублей.
Решения приняты после вспышки заболевания скота в соседней Иркутской области. В начале сентября там выявили восемь эпизоотических очагов в деревнях Бутырки и Коты Иркутского округа. С 4 сентября в районе действовал режим чрезвычайной ситуации, власти объявили о принудительном уничтожении зараженных животных.
Уже 8 сентября глава Бурятии Алексей Цыденов объявил об усилении мер защиты от узелкового дерматита из-за вспышки в Иркутской области. В семи районах республики ввели режим повышенной готовности, а на границах с Иркутской областью и Забайкальским краем организовали круглосуточные ветеринарные посты. К проверкам транспорта привлекли сотрудников ветеринарной службы, МВД и Россельхознадзора.
По данным Управления ветеринарии Бурятии, с 10 сентября по 7 октября на семи постах проверили более 9,3 тысячи автомобилей. Ветеринары пресекли перемещение 17 машин, перевозивших 1114 сельскохозяйственных животных без необходимых документов, подтверждающих их здоровье и благополучную эпизоотическую обстановку в местах происхождения. При этом случаев самого узелкового дерматита на территории Бурятии, по состоянию на 7 октября, власти не фиксировали, но ветеринарные посты продолжали работать.
Заразный узелковый дерматит — опасное вирусное заболевание, поражающее прежде всего крупный рогатый скот. Оно вызывает высокую температуру, болезненные узлы на коже, снижение удоев, нарушения репродуктивной функции, иногда приводит к гибели животных. Вирус распространяется главным образом через кровососущих насекомых, а перемещение зараженного скота способствует его распространению на большие расстояния.