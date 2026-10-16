На фоне эпидемии скота в Иркутской области Бурятия перераспределила 37 млн рублей с защиты от паводков и жилищной программы на ветеринарию

Из полученных средств 12,53 млн рублей направят на меры по предупреждению и ликвидации вспышек инфекционных заболеваний животных, еще 11,47 млн — на обеспечение деятельности ветеринарных учреждений. В распоряжении прямо говорится, что перераспределение проводится для предотвращения распространения особо опасных заболеваний животных и развития эпизоотий.

Это уже второе подобное перераспределение за месяц. Согласно распоряжению № 774-р от 18 сентября, власти Бурятии уже перенаправили ветеринарной службе 12,76 млн рублей, ранее предназначавшихся для строительства театрально-культурного центра «Байкал» в Улан-Удэ. Деньги предусмотрели на противоэпизоотические мероприятия, приобретение топлива и авиадоставку. Таким образом, за месяц правительство республики перераспределило из бюджетов других ведомств в пользу ветеринарии 36,76 млн рублей.

Решения приняты после вспышки заболевания скота в соседней Иркутской области. В начале сентября там выявили восемь эпизоотических очагов в деревнях Бутырки и Коты Иркутского округа. С 4 сентября в районе действовал режим чрезвычайной ситуации, власти объявили о принудительном уничтожении зараженных животных.

Уже 8 сентября глава Бурятии Алексей Цыденов объявил об усилении мер защиты от узелкового дерматита из-за вспышки в Иркутской области. В семи районах республики ввели режим повышенной готовности, а на границах с Иркутской областью и Забайкальским краем организовали круглосуточные ветеринарные посты. К проверкам транспорта привлекли сотрудников ветеринарной службы, МВД и Россельхознадзора.

По данным Управления ветеринарии Бурятии, с 10 сентября по 7 октября на семи постах проверили более 9,3 тысячи автомобилей. Ветеринары пресекли перемещение 17 машин, перевозивших 1114 сельскохозяйственных животных без необходимых документов, подтверждающих их здоровье и благополучную эпизоотическую обстановку в местах происхождения. При этом случаев самого узелкового дерматита на территории Бурятии, по состоянию на 7 октября, власти не фиксировали, но ветеринарные посты продолжали работать.

Заразный узелковый дерматит — опасное вирусное заболевание, поражающее прежде всего крупный рогатый скот. Оно вызывает высокую температуру, болезненные узлы на коже, снижение удоев, нарушения репродуктивной функции, иногда приводит к гибели животных. Вирус распространяется главным образом через кровососущих насекомых, а перемещение зараженного скота способствует его распространению на большие расстояния.