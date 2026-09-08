В Бурятии забрали 4 млн рублей у очистных сооружений и мусорного полигона и отдали на транспорт для администрации главы

Правительство Бурятии забрало 4 млн рублей, предназначавшихся для очистных сооружений и мусорного полигона, и направило их на аренду автомобилей и воздушного транспорта для администрации главы республики. Распоряжение от 7 сентября обнаружил The Insider.

Бóльшую часть суммы (3,7 млн рублей) сняли со строительства очистных сооружений в поселке Кичера Северо-Байкальского района. Еще 296 тысяч рублей забрали у проекта мусорного полигона в селе Баргузин. Все 4 млн рублей получит администрация главы и правительства Бурятии на аренду автомобильного и воздушного транспорта.

При этом само решение не означает, что очистные лишились необходимых для проекта денег: часть расходов могли перенести на следующий год или деньги могли освободиться из-за изменения сроков работ. Из распоряжения понятно только, что бюджет очистных в Кичере уменьшили на 3,7 млн рублей, а эти деньги отдали на транспорт для администрации.

С полигона в Баргузине забрали значительно меньше — 296 тысяч рублей. Ранее на его проектирование и строительство в 2026 году было предусмотрено около 35 млн рублей.

Очистные сооружения в Кичере при этом до сих пор не построены. Власти пытаются получить проект объекта как минимум с 2020 года. Первый конкурс на проектирование объявили почти шесть лет назад. В январе 2021 года власти заключили контракт на 3,4 млн рублей: подрядчик должен был подготовить проект и получить необходимые заключения экспертиз. Однако работу до конца не довели — контракт расторгли после спора о том, какую технологию очистки использовать, а затем заказчик и подрядчик судились.

В 2026 году власти снова несколько раз пытались заказать проект очистных, теперь уже за 20 млн рублей. Очередной тендер на инженерные изыскания и подготовку проектной и рабочей документации объявили 3 сентября, всего за четыре дня до решения забрать 3,7 млн рублей.

Решение принято на фоне серьезных проблем Бурятии с мусором. Недавно республика попросила у федерального центра 6,5 млрд рублей на новый комплекс по переработке отходов. При этом техника единственного регионального оператора «ЭкоАльянс» изношена примерно наполовину, действующие полигоны переполнены и горят. Ранее полиция возбуждала уголовные дела из-за предполагаемого завышения объемов вывезенного мусора подрядчиками.