Под Иркутском ввели режим ЧС из-за вспышки, как утверждается, узелкового дерматита. Зараженный скот принудительно уничтожат

В Иркутском муниципальном округе власти объявили о принудительном уничтожении зараженного скота из-за вспышки узелкового дерматита, сообщил глава округа Леонид Фролов. В деревнях Бутырки и Коты выявили восемь эпизоотических очагов. С 4 сентября в границах Оекского административного округа действует режим чрезвычайной ситуации. Предполагаемой причиной распространения инфекции власти называют нелегальный ввоз мелкого рогатого скота.

Фролов признал недовольство жителей предстоящим уничтожением животных, но попросил не препятствовать ветеринарным мероприятиям, назвав ситуацию критической. В администрации уже подготовили место для уничтожения скота, горючие материалы и технику. Ветеринары обходят личные подсобные хозяйства и выявляют новые случаи заражения. На сход жителей приехали губернатор Иркутской области Игорь Кобзев и представители областного правительства.

О введении первых ограничений в округе объявили 3 сентября: тогда администрация сообщала о двух зараженных хозяйствах в Бутырках, где содержалось 21 животное. Еще одно подворье проверяли. В зоне очага и на прилегающей территории запретили перемещение скота, вывоз продуктов убоя и кормов, контактировавших с больными животными, а также выпас коров. На въезде и выезде из Бутырок выставили ветеринарный пост, движение транспорта ограничили.

Узелковый дерматит — вирусная болезнь, поражающая прежде всего крупный рогатый скот. Как объясняет Всемирная организация здоровья животных, инфекция вызывает лихорадку, кожные узлы, снижение удоев и нарушения воспроизводства, а в некоторых случаях приводит к гибели животных. Людям заболевание не передается. Основными переносчиками считаются кровососущие насекомые и клещи, а перемещение зараженного скота способствует распространению вируса на большие расстояния. Среди основных способов борьбы организация называет раннее выявление, ограничения перемещения животных и массовую вакцинацию качественными препаратами.

Иркутская область уже переживала масштабную вспышку этой болезни в 2024 году. К концу марта в регионе уничтожили свыше шести тысяч голов крупного рогатого скота, включая 1,3 тысячи животных Иркутского масложиркомбината, сообщал представитель предприятия Дмитрий Баймашев. По его словам, пункты приема молока закрывались, а хозяйства ежедневно уничтожали тонны сырья. Баймашев связывал распространение инфекции в том числе с отсутствием своевременных ветеринарных кордонов и профилактических прививок. Власти тогда организовали вакцинацию скота в 24 муниципальных образованиях.

Массовое изъятие и уничтожение животных происходило и в других сибирских регионах в начале 2026 года. В марте The Insider рассказывал о протестах в селах Новосибирской области, где власти объясняли убой вспышками пастереллеза и бешенства. Жители требовали предъявить результаты анализов и документы о карантине, жаловались на изъятие животных без явных признаков болезни и перекрывали дороги, чтобы не пропустить технику. В Новопичугове полиция задержала как минимум двух участников протеста. Уничтожение скота затронуло также, помимо прочих, Республику Алтай и Алтайский край: власти республики сообщали о кремации более 1,6 тысячи животных, а на свинокомплексе «МитПром», по сообщениям предприятия и профильных СМИ, уничтожили более 70 тысяч свиней.

Весенняя кампания вызвала подозрения в сокрытии ящура — другого крайне заразного заболевания. В мартовском докладе сельскохозяйственной службы Минсельхоза США, о котором рассказывал The Insider, приводились предположения источников в торговых и ветеринарных кругах, что масштаб уничтожения животных и ограничения перевозок нетипичны для обычной борьбы с пастереллезом. Авторы доклада обозначали версию о ящуре как неподтвержденную. Новосибирские власти отрицали его распространение и настаивали, что меры связаны с пастереллезом и бешенством.

В апреле губернатор Новосибирской области Андрей Травников отправил в отставку регионального министра сельского хозяйства Андрея Шинделова. Среди причин он назвал недостаточный уровень ветеринарной безопасности и задержки с доведением господдержки до сельхозпроизводителей. До этого в соцсетях распространилось видео, на котором Шинделов убегал от жительницы села Новоключи, приехавшей поговорить с ним об изъятии скота.