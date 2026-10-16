Путин передал предприятия с выручкой 53 млрд рублей «Центр Капиталу». Одноименной фирмой владеет экс-боец «Ахмата» и вице-премьер Забайкалья

Владимир Путин передал российские активы французского производителя напольных покрытий Tarkett и еще четырех крупных предприятий во временное управление ООО «Управляющая компания "Центр Капитал“». Их совокупная выручка за 2025 год составила около 53,6 млрд рублей. Как установил The Insider, одна из двух зарегистрированных в России компаний с таким названием принадлежит Марату Мирхайдарову — бывшему первому вице-премьеру Забайкальского края, участвовавшему в войне против Украины в составе подразделения «Ахмат». При этом опубликованный указ Путина не содержит ИНН или ОГРН управляющей компании, поэтому однозначно установить, какая именно организация получила активы, пока нельзя.

Московское ООО «Управляющая компания "Центр Капитал“» зарегистрировано 3 февраля 2026 года с уставным капиталом 10 тысяч рублей. Его единственный учредитель и генеральный директор — Марат Фатыхович Мирхайдаров. Ее основной вид деятельности — управление холдинг-компаниями.

Мирхайдаров занимал пост первого заместителя председателя правительства Забайкальского края до марта 2025 года. В январе 2024 года он отправился добровольцем на войну против Украины, где провел четыре месяца в подразделении «Ахмат» под позывным «Аманат». После возвращения он продолжил работу в правительстве региона, а в марте 2025 года покинул должность, объяснив отставку последствиями травмы, полученной во время поездки в зону боевых действий. Его полное имя фигурирует в одной из публикаций в Telegram-канале командира «Ахмата» Апти Алаудинова.

Еще одно ООО «Управляющая компания "Центр Капитал“» зарегистрировано в Казани в 2013 году. Оно занимается управлением инвестиционными фондами и имеет соответствующую лицензию Банка России. Компанию возглавляет Ильдар Сингатуллин.