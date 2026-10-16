Путин передал предприятия с выручкой 53 млрд рублей «Центр Капиталу». Одноименной фирмой владеет экс-боец «Ахмата» и вице-премьер Забайкалья

Владимир Путин передал российские активы французского производителя напольных покрытий Tarkett и еще четырех крупных предприятий во временное управление ООО «Управляющая компания "Центр Капитал“». Их совокупная выручка за 2025 год составила около 53,6 млрд рублей. Как установил The Insider, одна из двух зарегистрированных в России компаний с таким названием принадлежит Марату Мирхайдарову — бывшему первому вице-премьеру Забайкальского края, участвовавшему в войне против Украины в составе подразделения «Ахмат». При этом опубликованный указ Путина не содержит ИНН или ОГРН управляющей компании, поэтому однозначно установить, какая именно организация получила активы, пока нельзя.
Московское ООО «Управляющая компания "Центр Капитал“» зарегистрировано 3 февраля 2026 года с уставным капиталом 10 тысяч рублей. Его единственный учредитель и генеральный директор — Марат Фатыхович Мирхайдаров. Ее основной вид деятельности — управление холдинг-компаниями.
Мирхайдаров занимал пост первого заместителя председателя правительства Забайкальского края до марта 2025 года. В январе 2024 года он отправился добровольцем на войну против Украины, где провел четыре месяца в подразделении «Ахмат» под позывным «Аманат». После возвращения он продолжил работу в правительстве региона, а в марте 2025 года покинул должность, объяснив отставку последствиями травмы, полученной во время поездки в зону боевых действий. Его полное имя фигурирует в одной из публикаций в Telegram-канале командира «Ахмата» Апти Алаудинова.
Еще одно ООО «Управляющая компания "Центр Капитал“» зарегистрировано в Казани в 2013 году. Оно занимается управлением инвестиционными фондами и имеет соответствующую лицензию Банка России. Компанию возглавляет Ильдар Сингатуллин.
Под управление переданы активы с выручкой более 53 млрд рублей
Новый указ затронул производителей напольных покрытий, бумажной, металлической и пластиковой упаковки, а также средств личной гигиены. Наибольшая выручка среди пяти основных предприятий в 2025 году была у АО «Таркетт» — 19,3 млрд рублей.
Компания входит в международную группу Tarkett, одного из крупнейших мировых производителей напольных покрытий. В России у нее два завода: в Отрадном Самарской области, где выпускают линолеум, и в подмосковных Мытищах, где производят ламинат и паркетную доску. Под временное управление переданы акции АО «Таркетт», а также акции и доли связанных с ним российских предприятий.
Вторым по выручке стало АО «Каппа Рус» — производитель гофрокартона и бумажной упаковки, заработавший за прошлый год 16,5 млрд рублей. Компания ранее принадлежала ирландской Smurfit Kappa Group, которая в марте 2023 года объявила о завершении продажи российского бизнеса местному менеджменту. При этом акции российского предприятия до нового указа числились за шведской Sverige International Holdings AB.
Еще три предприятия — «Онтэкс РУ», производитель средств личной гигиены с выручкой 10,3 млрд рублей, «Эвиосис Пэкэджинг Кубань», выпускающий металлическую упаковку с выручкой 6,1 млрд рублей, и «Менсен Пакаджинг СНГ», производящий пластиковую упаковку с выручкой около 1,4 млрд рублей. Эти компании связаны соответственно с бельгийской Ontex, американской Sonoco и немецкой Menshen.
«Каппа Рус» присоединяет фабрику с выручкой 4,3 млрд рублей
Как обнаружил The Insider при сопоставлении указа Путина с корпоративными реестрами, передача акций АО «Каппа Рус» затрагивает и Окуловскую бумажную фабрику в Новгородской области, которая непосредственно в президентском документе не упоминается. Согласно данным ЕГРЮЛ, АО «Каппа Рус» принадлежит 100% ООО «Каппа Рус Окуловка». Выручка фабрики за 2025 год составила 4,26 млрд рублей, чистая прибыль — 288,8 млн рублей. На предприятии работают 384 человека. При этом 17 июня 2026 года началась реорганизация фабрики в форме присоединения. По последним доступным реестровым сведениям, процедура еще продолжалась. Путин передал управление акциями материнской компании в период ее объединения с другим крупным производством.
The Insider также выяснил, что ранее Окуловская фабрика получила существенную государственную поддержку. Согласно данным отраслевой ассоциации «Лестех», в ноябре 2024 года предприятие завершило модернизацию стоимостью 700 млн рублей. Из них 254 млн рублей предоставил Фонд развития промышленности в виде льготного займа. Это произошло еще до того, как фабрика вошла в состав «Каппа Рус» в конце 2024 года.
В июне 2026 года фабрика договорилась с властями Новгородской области о реализации еще одного проекта модернизации на 120 млн рублей. Он предусматривает установку новой производственной линии и создание 16 рабочих мест. Завершение проекта запланировано до конца 2026 года.
Балансовая стоимость части российских активов Ontex выросла более чем втрое
Еще один крупный актив, переданный во временное управление, принадлежит бельгийскому производителю средств личной гигиены Ontex. Как подсчитал The Insider по годовому отчету компании за 2025-й, выручка ее российского подразделения увеличилась на 10,4% — с €95 млн до €104,9 млн.
При этом стоимость российских основных средств и активов в форме права пользования, отраженная в консолидированной отчетности Ontex, выросла с €12,5 млн в 2024 году до €41,9 млн в 2025-м, то есть в 3,35 раза. В эту категорию входят прежде всего производственное оборудование и права пользования арендованными объектами. Изменение балансовой стоимости не равнозначно объему новых инвестиций.
После начала полномасштабного вторжения России в Украину Ontex объявила об ограничениях на работу своего российского подразделения. Компания прекратила финансировать новые инвестиции в России за счет средств, полученных за пределами российского бизнеса, и остановила экспорт из России другим европейским структурам группы. При этом работа завода в Ногинске Московской области продолжилась.
Ранее иностранный бизнес передали компании бывшего генерала МВД
Нынешний указ продолжает серию решений о передаче российских активов иностранных компаний назначенным властями управляющим. В сентябре Путин передал российские активы Auchan, Nestlé и FM Logistic компании «Л.Е.В. Менеджмент». За неделю до указа ее возглавил бывший высокопоставленный сотрудник МВД РФ Андрей Краюшкин.
The Insider обнаружил, что управляющая компания, получившая контроль над крупными иностранными предприятиями, продолжала числиться на сайте регистратора среди готовых акционерных обществ, выставленных на продажу за 450 тысяч рублей. За 2025 год у нее не было выручки, а среднесписочная численность работников — одигн человек. Вскоре после передачи активов начались кадровые перестановки. Генеральным директором «Ашан Ритейл Россия» стал бывший сотрудник Росимущества Илья Бердников.
The Insider также выяснил, что российский бизнес сети «Лемана ПРО», переданный тому же управляющему, возглавил Денис Исаев — сын бывшего депутата Госдумы от «Единой России» Ризвангаджи Исаева.
Режим временного управления иностранными активами действует в России с апреля 2023 года. Он формально сохраняет право собственности за прежними владельцами, однако передает назначенной российскими властями структуре полномочия по управлению их имуществом. Прекратить временное управление может президент России.