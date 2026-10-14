Netflix уволит 6% сотрудников, что станет крупнейшим сокращением в компании с 2022 года

Стриминговый сервис Netflix сокращает 6% персонала, то есть примерно 1000 человек. Это самые масштабные увольнения в компании за последние четыре года. Об этом говорится во внутреннем письме руководства, с которым ознакомилось агентство Reuters. Больше всего сотрудников потеряют продуктовая, техническая, юридическая и кадровая службы.

Письмо в среду разослали сотрудникам генеральные директора Netflix Грег Питерс и Тед Сарандос. Они пояснили:

«Наша миссия — развлекать весь мир — амбициозна, и чтобы ее выполнить, нужно дисциплинированно решать, куда направлять людей и ресурсы».

По словам руководителей, бизнес компании растет, и она по-прежнему рассчитывает выполнить годовой прогноз.

На конец прошлого года в компании работали около 16 тысяч человек. Инвесторы сомневаются, что сервис сохранит прежние темпы роста. Особенно их беспокоит, сколько времени зрители проводят на платформе, ведь YouTube и TikTok переманивают аудиторию бесплатным пользовательским контентом.

Сомнения в стратегии Netflix усилились после того, как компании не удалось купить студии и стриминговые активы Warner Bros. Discovery. Netflix пытается найти новые источники дохода, помимо подписки, и вкладывается в тариф с рекламой, прямые трансляции и игры. Предыдущая крупная волна увольнений прошла в 2022 году, когда сервис впервые более чем за десять лет потерял подписчиков и в два этапа сократил около 450 человек.

В декабре 2025 года Netflix объявил о покупке части активов Warner Bros. Discovery, однако в итоге сделка досталась конкуренту. 6 октября Paramount Skydance завершила поглощение Warner Bros. Discovery за $110 млрд, объединенная компания получила название Skydance.