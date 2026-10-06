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Новости

Paramount завершила сделку по покупке Warner Bros. Discovery. Новую компанию назвали Skydance

The Insider
Фото

Фото

Компания Paramount Skydance во вторник, 6 октября, завершила сделку по покупке Warner Bros. Discovery (WBD). Объединенная студия стала одной из крупнейших медиакомпаний в истории и получила название Skydance. Об этом пишут CNBC и The Hollywood Reporter.

Новый медиагигант объединяет две самые известные киностудии — сами WBD и Paramount — и почти треть кабельного телевидения в Штатах. Как отмечает газета The New York Times, слияние тут же выводит новую корпорацию в число ведущих гигантов потокового вещания, как Netflix и YouTube. 

Теперь под контролем главы Paramount Дэвида Эллисона:

  • киностудии Paramount Pictures и Warner Bros;
  • издания CBS News и CNN; 
  • телеканалы HBO и MTV; 
  • крупные франшизы по типу DC, Гарри Поттера, «Миссия: Невыполнима» и «Стар Трек». 

«Сегодня исторический день не только для Skydance, но и для всей нашей индустрии. С самого начала нашей целью было объединить эти две легендарные студии и создать более сильного конкурента, обладающего талантом, ресурсами и охватом, чтобы рассказывать великолепные истории в любом жанре, на любой платформе, для аудитории по всему миру», — заявил сам Эллисон.

Впрочем, до реализации амбициозных целей корпорации еще предстоит справиться с долгами WBD, отмечает The Hollywood Reporter. Они составляют порядка $80 млрд. Сама сделка обошлась Paramount в $110 млрд. 

Согласование сделки длилось чуть больше года. О том, что Paramount готовит предложение о покупке Warner Bros. Discovery, стало известно еще в сентябре 2025-го. Предложение пытался перебить Netflix, но позже в компании решили отказаться от этой идеи. 

Сделка в итоге была одобрена американскими ведомствами и властями разных стран этим летом, однако в середине июля она была приостановлена. Причиной стал иск, поданный генпрокурорами нескольких штатов: те утверждали, что сделка по покупке WBD нанесет ущерб кинотеатрам, а также подорвет конкуренцию на рынке. Планируемое слияние также раскололо Голливуд: некоторые актеры и работники индустрии выступают против сделки, опасаясь, что за ней последуют массовые сокращения, а Paramount обвинили в связях с израильскими военными. 

На прошлой неделе Paramount Skydance пришла к мировому соглашению с авторами иска против сделки. Она обязалась выпускать не менее 30 фильмов в год, инвестировать в съемки в Штатах и создать редакционную коллегию для контроля за работой CNN и CBS News. 

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Публикация:«Paramount завершила сделку по покупке Warner Bros. Discovery. Новую компанию назвали Skydance»

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