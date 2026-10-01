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Суд в США окончательно разрешил слияние Paramount и Warner Bros. Discovery

The Insider
Фото: Getty Images

Фото: Getty Images

Суд в Калифорнии в среду, 30 сентября, окончательно утвердил мировое соглашение компании Paramount Skydance с генеральными прокурорами нескольких штатов. Те подавали антимонопольный иск, требуя остановить слияние Paramount с Warner Bros. Discovery (WBD). Это было последним препятствием на пути к совершению сделки. 

Как пишет NBC News, сделка может быть завершена уже на следующей неделе. Ожидаемая дата — 6 октября. 

Сделка была одобрена американскими ведомствами и властями разных стран еще этим летом, однако в середине июля была приостановлена. Причиной стал иск, поданный генпрокурорами нескольких штатов: те утверждали, что сделка по покупке WBD нанесет ущерб кинотеатрам, а также подорвет конкуренцию на рынке. 

На прошлой неделе Paramount Skydance заключила с авторами иска мировое соглашение: компания обязалась выпускать не менее 30 фильмов в год, инвестировать в съемки в Штатах и создать редакционную коллегию для контроля за работой CNN и CBS News.

Paramount покупает WBD примерно $110 млрд. В результате слияния медиакомпаний киностудия WBD объединится со студией Paramount, HBO Max — с Paramount+, MTV — с Discovery, а CBS News — с CNN. Это будет одна из крупнейших медиакомпаний в мире. Ее новое название пока неизвестно. 

Планируемое слияние при этом раскололо Голливуд: некоторые актеры и работники индустрии выступают против сделки, опасаясь, что за ней последуют массовые сокращения, а Paramount обвинили в связях с израильскими военными. 

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Публикация:«Суд в США окончательно разрешил слияние Paramount и Warner Bros. Discovery»

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