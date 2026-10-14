РБК сообщил о предложениях «Деловой России» отменить льготы бизнесу. Организация открестилась от документа, The Insider его изучил

- 1.«Старые консервы» со сведениями за сентябрь 2026 года
- 2.Проект продвижения российской «мягкой силы» обсуждается с РФПИ
- 3.Защита от дронов за сотни миллионов и отсутствие отечественных технологий
- 4.Отмена налоговых льгот для малого бизнеса и послабления инвесторам
- 5.Репик встречался с Путиным накануне публикации
РБК опубликовал предложения общественной организации «Деловая Россия», в том числе об отмене части льготных налоговых режимов для малого бизнеса, введении налога на наследство и увеличении налоговой нагрузки на получателей пассивных доходов. После публикации председатель организации Алексей Репик отверг эти инициативы, назвав документ старыми экспертными записками многомесячной давности, не имеющими отношения к программе форума. Однако, как обнаружил The Insider, опубликованный документ содержит сведения о событиях сентября 2026 года и атаках беспилотников, происходивших с июля. Кроме того, в нем предлагается финансировать продвижение российского «культурного кода» за рубежом и создать международную сеть студий компьютерной графики с применением искусственного интеллекта. Авторы утверждают, что этот проект обсуждается с Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ).
Первоначально РБК представил 52 инициативы как предложения бизнес-объединения к его юбилейному форуму. Однако после публикации «Деловая Россия» стала отрицать подготовку предложений властям. Репик сообщил, что, за исключением концепции инвестиционного налогового вычета, документ имеет «крайне условное отношение к повестке» мероприятия. Он также сказал, что организация не предлагает досрочно отменять специальные налоговые режимы.
Позднее в интервью Business FM Репик уточнил, что речь идет об аналитических материалах экспертных центров организации, подготовленных шесть-семь месяцев назад. Он назвал их «старыми консервами» и сказал, что предложения о досрочной отмене налоговых режимов не поддерживаются «Деловой Россией» и не будут вынесены на форум.
В ответ руководитель объединенной редакции РБК Пётр Канаев опубликовал полный документ на 33 страницах под заголовком «Предложения к форуму Общероссийской общественной организации „Деловая Россия“». Он предложил читателям самостоятельно оценить его содержание. При этом Минфин подтвердил РБК, что получил от организации предложения, рассмотрел их и счел требующими дополнительной комплексной проработки.
«Старые консервы» со сведениями за сентябрь 2026 года
Изучив все 52 предложения, The Insider обнаружил, что по крайней мере часть опубликованного документа не могла быть написана шесть-семь месяцев назад, как утверждает Репик, без последующих изменений. Так, в пункте 33, посвященном контролю иностранных автомобильных перевозчиков, говорится об изменениях законодательства, вступивших в силу 1 сентября 2026 года. Авторы пишут о них как об уже действующих правилах и отмечают, что новые механизмы контроля «только начали применяться». Они предлагают провести мониторинг их применения с 1 сентября 2026 года по 31 марта 2027-го.
Еще один пример содержится в пункте 25 — о поддержке судовладельцев. В нем утверждается, что в результате атак беспилотников и безэкипажных катеров с июля 2026 года пострадали 197 гражданских судов и 80 морских терминалов. Из 197 судов, согласно документу, 93 ходили под российским флагом, остальные 104 — под иностранными.
Опубликованный текст содержит сведения о событиях, произошедших значительно позже марта–апреля 2026 года, когда, по словам Репика, были подготовлены экспертные материалы. Это не исключает того, что отдельные предложения действительно разрабатывались весной, однако показывает, что по крайней мере некоторые разделы документа были написаны или обновлены позднее.
Проект продвижения российской «мягкой силы» обсуждается с РФПИ
Среди предложений, на которые обратил внимание The Insider, есть отдельный пункт о государственном финансировании продвижения российского аудиовизуального контента за рубежом. Его авторы предлагают использовать фильмы, сериалы и другие медиапроекты с российским «культурным кодом» как инструмент «мягкой силы».
Для этого предлагается расширить существующие программы государственной поддержки Фонда кино и Института развития интернета (ИРИ). В частности при распределении финансирования авторы хотят учитывать экспортный потенциал проектов и отдавать приоритет международному совместному производству контента. Отдельно предлагается разрешить направлять средства программ ИРИ на продвижение российских медиапроектов за границей.
В документе также описан конкретный проект создания сети студий компьютерной графики в дружественных России странах. Они должны работать на основе отечественной платформы искусственного интеллекта, а центральный технологический хаб предполагается разместить в России. Авторы рассчитывают таким образом одновременно производить аудиовизуальный контент и экспортировать российские технологии. В документе указано, что проект «находится в обсуждении с РФПИ».
Российский фонд прямых инвестиций возглавляет Кирилл Дмитриев, который также участвует в переговорах Кремля с администрацией Дональда Трампа. Как писал The Insider, Дмитриев участвовал в обсуждении с американскими представителями возможного привлечения инвесторов из США к проектам газопроводов «Северный поток».
При этом авторы предложений не раскрывают название ИИ-платформы, компании-разработчика проекта, предполагаемые расходы и перечень стран, в которых планируется открыть студии. Сам РФПИ публично не подтверждал участие в проекте.
Один из потенциальных источников финансирования таких проектов, Институт развития интернета, в мае 2026 года попал под санкции Великобритании. Британские власти включили организацию в список структур, причастных к российской государственной пропаганде. После начала полномасштабной войны против Украины ИРИ направляет миллиарды рублей на финансирование фильмов, сериалов и других медиапроектов, поддерживающих политику Кремля.
Защита от дронов за сотни миллионов и отсутствие отечественных технологий
Еще несколько предложений посвящены последствиям войны против Украины для российской экономики. В пункте 24 авторы признают, что атаки беспилотников на российские промышленные и инфраструктурные объекты приобрели «системный характер», а оснащение предприятий инженерной защитой отстает от «динамики угроз».
Стоимость такой защиты одного крупного объекта оценивается от десятков до сотен миллионов рублей. Авторы отмечают, что типовых проверенных защитных конструкций нет, поэтому предприятия вынуждены самостоятельно проектировать и испытывать сооружения. Компании также сталкиваются с трудностями при согласовании проектов и доступе к испытательным полигонам.
В документе предлагается поручить правительству разработать меры государственной поддержки строительства таких сооружений. Авторы отдельно указывают, что защитные конструкции потребуют большого количества металла, а значит, государственное финансирование их производства одновременно поддержит российскую металлургию. Согласно приведенной ими оценке, внутренний спрос на металлопрокат сократился за 2024–2025 годы на 18%.
Для судовладельцев и портовых терминалов, пострадавших от атак, предлагается ввести налоговые каникулы на девять месяцев, приостановить процедуры банкротства и проверки со стороны ФНС, ФТС, Росфинмониторинга и Ространснадзора.
Кроме того, в документе фактически признается отсутствие отдельных российских технологий в сфере наземного беспилотного транспорта. Авторы утверждают, что разработка некоторых отечественных решений займет не менее пяти лет, а действующие требования экспериментальных правовых режимов препятствуют использованию иностранного оборудования и программного обеспечения даже на этапе испытаний. В связи с этим предлагается разрешить применение технологий из дружественных стран, если российских аналогов нет, с условием их последующей локализации.
Отмена налоговых льгот для малого бизнеса и послабления инвесторам
Самый спорный раздел опубликованного документа касается изменения налоговой системы. В пункте 14 предлагается рассмотреть возможность уже в 2027 году отменить упрощенную и автоматизированную упрощенную системы налогообложения с объектом «Доходы», полностью отказаться от патентной системы, а также ограничить право регионов устанавливать пониженные ставки УСН. Авторы утверждают, что льготные налоговые режимы в некоторых случаях оказывают «деструктивный эффект на конкурентную среду».
При этом для инвестирующих компаний предлагается, напротив, расширить налоговые преимущества. В частности, увеличить федеральный инвестиционный налоговый вычет с 3% до 20% от суммы инвестиций, распространить его на дополнительные отрасли и научно-исследовательские работы, а также ввести механизм отложенного уменьшения налога на прибыль.
Отдельно авторы предлагают ввести социальные взносы для людей, получающих большую часть доходов от процентов и дивидендов, а также налог на наследство и дарение при налоговой базе от 50 млн рублей. При этом из-под последнего предлагается вывести акции публичных компаний. Для действующего бизнеса также предусматриваются исключения.
Еще одна инициатива касается свободной экономической зоны, действующей в том числе на оккупированных Россией территориях Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей Украины, а также в российских приграничных регионах. Авторы предлагают снизить минимальный объем инвестиций для получения льгот с 1 млрд до 50 млн рублей — в 20 раз. Вместо требования создавать новые рабочие места они предлагают оценивать рост производительности труда.
В документе также содержатся предложения отменить льготную ставку НДС на сахар и ввести акцизы на шоколадные и нешоколадные конфеты — по единой ставке 100 рублей за килограмм либо по дифференцированным ставкам. О подготовке этих мер писало отраслевое издание Shopper's.
Репик встречался с Путиным накануне публикации
12 октября, за день до публикации РБК, Алексей Репик встретился с Владимиром Путиным. Они обсуждали инвестиционный климат и поддержку бизнеса. На встрече Репик предложил расширить применение инвестиционного налогового вычета и представил идею налогового инвестиционного сертификата. Путин также обсуждал возможность посетить юбилейный форум «Деловой России» 15 октября.
Сам Репик ранее становился героем публикаций The Insider. В расследовании Scanner Project говорилось, что связанная с предпринимателем компания «Р-Строй» участвовала в застройке оккупированного Мариуполя. Расследователи также обнаружили связанные с Репиком активы в США и Германии. После начала полномасштабного вторжения России в Украину предприниматель вышел из числа прямых собственников фармацевтической группы «Р-Фарм», которую основал.