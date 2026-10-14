РБК сообщил о предложениях «Деловой России» отменить льготы бизнесу. Организация открестилась от документа, The Insider его изучил

РБК опубликовал предложения общественной организации «Деловая Россия», в том числе об отмене части льготных налоговых режимов для малого бизнеса, введении налога на наследство и увеличении налоговой нагрузки на получателей пассивных доходов. После публикации председатель организации Алексей Репик отверг эти инициативы, назвав документ старыми экспертными записками многомесячной давности, не имеющими отношения к программе форума. Однако, как обнаружил The Insider, опубликованный документ содержит сведения о событиях сентября 2026 года и атаках беспилотников, происходивших с июля. Кроме того, в нем предлагается финансировать продвижение российского «культурного кода» за рубежом и создать международную сеть студий компьютерной графики с применением искусственного интеллекта. Авторы утверждают, что этот проект обсуждается с Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ).

Первоначально РБК представил 52 инициативы как предложения бизнес-объединения к его юбилейному форуму. Однако после публикации «Деловая Россия» стала отрицать подготовку предложений властям. Репик сообщил, что, за исключением концепции инвестиционного налогового вычета, документ имеет «крайне условное отношение к повестке» мероприятия. Он также сказал, что организация не предлагает досрочно отменять специальные налоговые режимы.

Позднее в интервью Business FM Репик уточнил, что речь идет об аналитических материалах экспертных центров организации, подготовленных шесть-семь месяцев назад. Он назвал их «старыми консервами» и сказал, что предложения о досрочной отмене налоговых режимов не поддерживаются «Деловой Россией» и не будут вынесены на форум.

В ответ руководитель объединенной редакции РБК Пётр Канаев опубликовал полный документ на 33 страницах под заголовком «Предложения к форуму Общероссийской общественной организации „Деловая Россия“». Он предложил читателям самостоятельно оценить его содержание. При этом Минфин подтвердил РБК, что получил от организации предложения, рассмотрел их и счел требующими дополнительной комплексной проработки.