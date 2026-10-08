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США и Россия на переговорах обсуждают участие американских инвесторов в проекте «Северных потоков» — Reuters

The Insider
Спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев (слева), Джаред Кушнер (в центре) и спецпосланник США Стив Виткофф (справа), сентябрь 2026 года. Фото: Getty Іmages

Спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев (слева), Джаред Кушнер (в центре) и спецпосланник США Стив Виткофф (справа), сентябрь 2026 года. Фото: Getty Іmages

Американские и российские чиновники провели переговоры о привлечении американского инвестора к проектам газопровода «Северный поток». Об этом со ссылкой на источники пишет агентство Reuters. 

По данным агентства, в переговорах участвовали глава РФПИ Кирилл Дмитриев и зять американского президента Джаред Кушнер. Они несколько раз встречались в последние недели в Москве и в Нью-Йорке. 

Неясно, сколько именно внимания уделяли проектам «Северных потоков» на этой встрече, но эта тема, по словам источников агентства, «остается на повестке дня».

Заключение какой-либо сделки по «Северным потокам» в среднесрочной перспективе, однако, маловероятно. На пути ее реализации есть существенные препятствия: газопровод находится как под европейскими, так и под американскими санкциями. Любые подобные сделки должны пройти несколько этапов согласования и получить одобрения профильных ведомств. 

Неизвестно также, насколько в сделке заинтересованы сами Штаты. В случае если сделка совершится, газопровод снова начнет поставлять энергоносители в Германию, которая является крупнейшим потребителем энергоресурсов в Европе. В Германии настаивают, что успешно заменили российский газ альтернативными поставками. 

Reuters отмечает, что подобная сделка позволила бы американским инвесторам получать прибыль от поставок энергоносителей в Европу после окончания войны. Сам же Кушнер, который участвует в переговорном процессе, считает такие бизнес-сделки ключом к перемирию. 

Дмитриев с российской стороны тоже выступает за возобновление продаж российского газа Германии. На этом фоне в прошлом месяце он встречался с представителями Министерства энергетики и Минфина США, чтобы обсудить потенциальное сотрудничество в энергетической сфере. 

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Публикация:«США и Россия на переговорах обсуждают участие американских инвесторов в проекте «Северных потоков» — Reuters»

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