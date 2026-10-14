Россиянам потребуется электронное разрешение на въезд в Казахстан с июля 2027-го. Но введение ETA начнут уже 1 ноября с КПП на границе с РФ

Правительство Казахстана утвердило новые правила въезда иностранцев, включая россиян, которые имеют право посещать страну без визы. Об этом сообщило издание Zakon.kz. С 1 июля 2027 года иностранным гражданам для въезда в республику потребуется обязательное электронное разрешение (ETA). Однако систему начнут вводить поэтапно уже с 1 ноября 2026-го: вначале она заработает в аэропорту Актау и на четырех автомобильных пунктах пропуска на границе с Россией.

Получить ETA иностранцам, которым не нужна виза для посещения Казахстана, будет необходимо не менее чем за 72 часа до пересечения границы. Отмечается, что документ будет оформляться бесплатно и будет действителен 180 дней, что позволит совершать несколько поездок в течение полугода. Подчеркивается, что с 1 июля 2027 года такое разрешение станет обязательным. До этой даты отсутствие разрешения не будет считаться основанием для отказа во въезде. Власти Казахстана считают, что это позволит иностранным гражданам адаптироваться к новым правилам.

Тем не менее поэтапное введение системы начнется уже через 2 недели:

с 1 ноября 2026 года въезд по электронным разрешениям будет внедрен в международном аэропорту Актау, а также на четырех автомобильных пунктах пропуска на границе с Россией: «Урлютобе» в Павлодарской области, «Аухатты» в Жамбылской области, «Атамекен» в Туркестанской области и «Нурлы Жол» в Жетысуской области;

с 1 января 2027 года система вводится в международных аэропортах Астаны и Алматы;

с 1 марта 2027 года – на всех остальных пунктах пропуска

с 1 июля 2027 года отсутствие электронного разрешения станет основанием для отказа иностранцу во въезде в Казахстан.

Как пишет Zakon.kz, некоторые категории иностранцев будут освобождены от необходимости получать подобное разрешение. В частности оно не понадобится россиянам младше 16 и старше 65 лет. Кроме того, разрешение не нужно водителям грузовиков и международных автобусов, лицам, сопровождающим тела умерших, обладателям дипломатических и служебных паспортов, членам экипажей воздушных, морских и речных судов, а также подающим запрос на убежище.

Ранее сообщалось, что электронные разрешения станут обязательными с 1 ноября 2026 года и будут платными. А о планах Казахстана ввести платные электронные разрешения стало известно еще в начале августа. Тогда проект не определял точный круг иностранцев, сроки запуска разрешительной системы и размер платы или ее отсутствие.

Казахстан последовательно ужесточает миграционные правила после массового приезда россиян, начавшегося на фоне мобилизации в России. В январе 2023 года власти страны отменили «визаран», позволявший продлевать срок пребывания коротким выездом за границу. Теперь россияне без разрешения на временное проживание или ВНЖ могут находиться в Казахстане не более 90 дней в течение каждых 180 дней.

В 2026 году ужесточились и условия получения ВНЖ. Заявители должны проходить языковой тест, заполнять расширенную анкету и собеседоваться, а весной у некоторых россиян начали требовать сертификат о владении казахским языком на уровне B2.