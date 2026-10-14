Трем российским гимнасткам отказали в визах в Нидерланды, где пройдет чемпионат мира. Они публично поддерживали политику России

Три российские спортивные гимнастки Ангелина Мельникова, Виктория Листунова и Анна Калмыкова получили отказы в визах в Нидерланды, где 17–25 октября пройдет чемпионат мира. Об этом сообщила пресс-служба Федерации гимнастики России (ФГР). Две из трех спортсменок публично поддерживали действия властей РФ, еще одна, вероятно, связана с Росгвардией.

В ФГР заявили, что трем ведущим гимнасткам России отказали в визах в Нидерланды за четыре дня до старта чемпионата мира в Роттердаме, где будут разыгрываться первые командные квоты на Олимпийские игры 2028 года. В федерации процитировали основание для отказа:

«Одно или несколько государств — членов Шенгенской зоны считают спортсменок угрозой своим международным отношениям».

Министр спорта России Михаил Дегтярёв заявил, что Олимпийский комитет РФ (ОКР) обратится в Международный олимпийский комитет (МОК) и Международную федерацию гимнастики (World Gymnastics) с требованием лишить турнир в Роттердаме статуса квалификационного к Олимпиаде.

Власти Украины обвиняют трех гимнасток в поддержке российского полномасштабного вторжения или связях с силовиками РФ. В частности, в 2025 году Министерство молодежи и спорта Украины требовало лишить Мельникову, олимпийскую чемпионку 2020 года, статуса нейтрального спортсмена, поскольку «на своей странице в социальной сети Мельникова выкладывала фотографии с буквой Z — символом российской агрессии», а также проводила «„благотворительные“ тренировки для детей российских оккупантов и помогала собирать средства для дочери российского военного».

Кроме того, украинские власти отмечали, что Мельникова представляет подведомственный Минобороны РФ клуб ЦСКА, а значит, имеет контракт с Вооруженными силами России. Помимо этого, в 2025 году Мельникова баллотировалась в депутаты Воронежской городской думы от «Единой России».

Виктория Листунова в марте 2022 года участвовала в митинг-концерте с Владимиром Путиным, который проходил после начала полномасштабного вторжения в Украину и был посвящен «годовщине воссоединения Крыма с Россией». Там она появлялась с буквой Z на куртке. В тот момент ей было 16 лет. По данным Минспорта Украины, гимнастка собирала средства для семьи российского военного, погибшего на войне.

Анна Калмыкова, как отмечают в Минспорта Украины, выступает за московский клуб «Динамо» и связана контрактом с Росгвардией.

Помимо этих трех спортсменок, на визы в Нидерланды подались и другие российские гимнасты из женской и мужской сборных. Как сообщили в ФГР, трем из шести российских гимнасток — Алёне Глотовой, Людмиле Рощиной и Милане Каюмовой — нидерландские власти выдали документы, разрешающие въезд в страну. Кроме того, визу получила Елизавета Ус, находящаяся в «дополнительном резерве». Также визы получили пять из шести заявленных гимнастов-мужчин. Всего, по данным ФГР, визы были выданы 47 из 61 члена российской делегации, которая должна отправиться на чемпионат мира в Роттердам.