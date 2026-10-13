В Венгрии отменили анти-ЛГБТ положения закона «О защите детей», принятые во времена Орбана. Другие дискриминационные нормы сохраняются

Парламент Венгрии проголосовал за внесение изменений в закон «О защите детей», принятый в 2021 году во время правления премьер-министра Виктора Орбана. Об этом сообщает агентство AFP. Речь идет о первой отмене одного из многочисленных ограничений в отношении ЛГБТ-людей, введенных при прежнем правительстве. Правозащитники отмечают, что большинство других дискриминационных норм по-прежнему сохраняется.

Венгерский парламент 13 октября 139 голосами за при 51 голосе против поддержал изменение формулировок в законе «О защите детей», которые считались направленными против ЛГБТ-сообщества. Вместо запрета на «демонстрацию» и «пропаганду» сексуального и гендерного разнообразия в материалах, доступных детям, измененный закон теперь направлен на защиту лиц младше 18 лет от контента, который «может серьезно навредить физическому, интеллектуальному, эмоциональному и нравственному развитию ребенка».

Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр, анонсируя голосование в парламенте, представил внесенные поправки не как восстановление прав ЛГБТ-людей, а как усиление правил защиты детей «независимо от сексуальной ориентации». Тем не менее он подчеркнул, что принятые изменения приведут законодательство Венгрии в соответствие с нормами Евросоюза.

Как отмечает AFP, прежнее правительство во главе с Виктором Орбаном в течение нескольких лет последовательно ограничивало права ЛГБТ-сообщества. В 2020 году под предлогом «защиты детей» был введен запрет на юридическое признание гендерной идентичности трансгендерных людей. В 2021 году был принят закон «О защите детей», который преподносился как инструмент борьбы с педофилией и одновременно запрещал «пропаганду» гомосексуальности и смены пола среди лиц младше 18 лет. В 2025 году в законодательство были внесены нормы, фактически запрещающие проведение в Венгрии ежегодных прайдов.

Участник правозащитной группы Hatter Society Тамаш Домбош заявил AFP, что снятие ограничений на доступ к контенту ЛГБТ можно считать «важным и позитивным шагом вперед». Однако он подчеркнул, что этого недостаточно:

«Даже если единственная цель правительства — восстановить правовой статус-кво, существовавший до 2020 года, остается еще огромное количество законов, которые необходимо изменить. И мы не знаем, работает ли правительство над этим».

В Human Rights Watch ранее отмечали, что дискриминационные формулировки в отношении ЛГБТК+ по-прежнему остаются в Конституции Венгрии, а также в законе «О свободе собраний», которые использовались для запрета прайдов и других связанных с ЛГБТК+ мероприятий.

В сентябре Мадьяр пообещал, что нынешнее правительство изменит законодательство, которое с 2020 года запрещало усыновление детей однополыми парами.