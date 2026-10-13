Правительство России предлагает запретить отчисленным за дисциплинарные нарушения студентам возвращаться в тот же вуз в течение пяти лет

Министерство науки и высшего образования России подготовило проект приказа, в котором прописан запрет на повторный прием в течение пяти лет студента в вуз, отчисленного из этого учебного заведения за дисциплинарные нарушения. Кроме того, Минобрнауки планирует ограничить поступающих на программы магистратуры пятью направлениями, а также расширить перечень индивидуальных достижений, за которые начисляются дополнительные баллы, медалью Совета Федерации «За проявленное мужество».

Минобрнауки предложило дополнить правила приема на обучение по программам бакалавриата, специалитета и магистратуры следующим пунктом:

«Лица, отчисленные из организации в связи с применением к ним отчисления как меры дисциплинарного взыскания, не подлежат приему в эту организацию в течение пяти лет после отчисления».

Отсчет пятилетнего срока должен начаться с момента отчисления студента. В пояснительной записке к документу ведомство не раскрывает причин подобного предложения. Если проект примут, приказ вступит в силу 1 марта 2027 года.

Согласно приказу Минобрнауки от 27 марта 2025 года меры дисциплинарного взыскания к студентам могут применяться за неисполнение или нарушение устава образовательной организации, правил внутреннего распорядка, в том числе на учебных занятиях, порядка проживания в общежитиях или «иных локальных нормативных актов по вопросам реализации образовательной деятельности». Отмечается, что меры дисциплинарного взыскания не касаются обучающихся «с ограниченными возможностями здоровья — с задержкой психического развития и нарушением интеллекта».

В новом проекте приказа Минобрнауки также предлагает ввести для поступающих в магистратуру предельное количество направлений, на которые можно подать заявки, — не более пяти. Также ведомство намерено расширить перечень индивидуальных достижений, за которые могут быть начислены дополнительные баллы. В список планируют добавить: