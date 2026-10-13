Расследования
Репортажи
Аналитика
RADIOInsider

USD

83.92

EUR

94.04

OIL

105.12

Поддержите нас
Нам очень нужна ваша помощьПодпишитесь на регулярные пожертвования

156

 

 

 

 

 

Новости

Правительство России предлагает запретить отчисленным за дисциплинарные нарушения студентам возвращаться в тот же вуз в течение пяти лет

The Insider
Фото: Tripalina/Wikimedia

Фото: Tripalina/Wikimedia

Министерство науки и высшего образования России подготовило проект приказа, в котором прописан запрет на повторный прием в течение пяти лет студента в вуз, отчисленного из этого учебного заведения за дисциплинарные нарушения. Кроме того, Минобрнауки планирует ограничить поступающих на программы магистратуры пятью направлениями, а также расширить перечень индивидуальных достижений, за которые начисляются дополнительные баллы, медалью Совета Федерации «За проявленное мужество».

Минобрнауки предложило дополнить правила приема на обучение по программам бакалавриата, специалитета и магистратуры следующим пунктом:

«Лица, отчисленные из организации в связи с применением к ним отчисления как меры дисциплинарного взыскания, не подлежат приему в эту организацию в течение пяти лет после отчисления».

Отсчет пятилетнего срока должен начаться с момента отчисления студента. В пояснительной записке к документу ведомство не раскрывает причин подобного предложения. Если проект примут, приказ вступит в силу 1 марта 2027 года.

Согласно приказу Минобрнауки от 27 марта 2025 года меры дисциплинарного взыскания к студентам могут применяться за неисполнение или нарушение устава образовательной организации, правил внутреннего распорядка, в том числе на учебных занятиях, порядка проживания в общежитиях или «иных локальных нормативных актов по вопросам реализации образовательной деятельности». Отмечается, что меры дисциплинарного взыскания не касаются обучающихся «с ограниченными возможностями здоровья — с задержкой психического развития и нарушением интеллекта».

В новом проекте приказа Минобрнауки также предлагает ввести для поступающих в магистратуру предельное количество направлений, на которые можно подать заявки, — не более пяти. Также ведомство намерено расширить перечень индивидуальных достижений, за которые могут быть начислены дополнительные баллы. В список планируют добавить:

  • медаль Совета Федерации «За проявленное мужество», которую вручают подросткам до 16 лет «за поступки, связанные с преодолением чрезвычайной ситуации или смертельной опасности, защитой жизни от преступных посягательств, розыском опасных преступников, пресечением нарушения государственной границы РФ, и другие героические поступки»;
  • дополнительное образование в рамках федерального проекта «Код будущего»;
  • дополнительное образование в организациях ДОСААФ России, которые среди прочего предлагают обучение военным специальностям, включая операторов дронов.

Статьи по теме

Нам очень нужна ваша помощьПодпишитесь на регулярные пожертвования

Другой способ поддержать издание

Добавьте The Insider в предпочтительные источники Google — наши материалы будут чаще появляться в ваших «Главных новостях». Чем больше читателей выбирают The Insider, тем сильнее сигнал Google о значимости наших материалов.

Хотите поделиться?

Публикация:«Правительство России предлагает запретить отчисленным за дисциплинарные нарушения студентам возвращаться в тот же вуз в течение пяти лет»

Популярное

  1. Дрон на службе ГРУ. Как российские спецслужбы организовали (и провалили) диверсию в аэропорту Лейпцига
  2. Кара Куму: Как экс-охранник Путина Алексей Дюмин «зачистил» генерала ФСБ по кличке Кум
  3. Охотники за пушечным мясом. Как устроен рынок частных вербовщиков на войну с Украиной
  4. «Фальсифицируй, или уйдешь на СВО». Исповедь чиновника о том, как «Единой России» в Воронеже нарисовали «разгромную победу»
  5. Выходит из Моди: чем индийское общество отвечает на попытку индийских властей превратить страну в автократию

Подпишитесь на нашу Email-рассылку

Подпишитесь на нашу Email-рассылку

Подписываясь, вы соглашаетесь с пользовательским соглашением и политикой конфиденциальности The Insider, а также с условиями Google reCAPTCHA (Privacy Policy, Terms of Service).

Темы расследований
Fakesperts
Подписаться на Email-рассылку
Подписаться на RSS-ленту
Следите за нами:
О проекте