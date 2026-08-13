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В 39 вузах и колледжах России абитуриентов, готовых пойти служить в войска БПЛА, будут принимать в приоритетном порядке — «Гроза»

The Insider
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Приоритетное зачисление абитуриентов, обязующихся отслужить «в войсках беспилотных систем», ввели по меньшей мере в 39 российских вузах и колледжах — эту практику зафиксировал проект «Гроза». Соответствующие поручения Минобрнауки и Минпросвещения РФ упоминаются, в частности, на сайте Новосибирского государственного технического университета (НГТУ), который ссылается на них на странице о поступлении по так называемому сертификату БПС.

«Сертификат БПС» ввели в Новосибирской области для абитуриентов, которые не прошли на бюджетные места и не могут оплатить обучение сами. Согласно презентации регионального Минобразования, подписавший сертификат обязуется заключить контракт с войсками беспилотных систем. Сначала такого абитуриента зачисляют на платное отделение, затем предоставляют академический отпуск на время службы в БПЛА-войсках, а через год якобы гарантируют ему место на бюджете — так описан алгоритм в документе министерства.

В Новосибирской области подобную схему приоритетного зачисления для отслуживших в БПЛА-войсках запустили в 27 учебных заведениях. Аналогичные предложения появились также в вузах и колледжах Иркутской и Смоленской областей и Хабаровского края. Ранее о возможности получить бюджетное место через год службы в беспилотных войсках сообщалось в ВШЭ, ВГИКе и Иркутском государственном университете. По данным «Грозы», всего в России 39 учебных заведений предложили абитуриентам поступление на бюджет через год в обмен на контракт с военным ведомством.

Как ранее рассказывал The Insider, агитация студентов подписывать контракт с Минобороны к марту 2026 года охватила более 80 вузов страны: учащимся обещают крупные выплаты, ускоренное получение диплома и перевод на бюджетные места, а в ряде учебных заведений — угрожают отчислением за отказ.

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