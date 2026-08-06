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Новости

Российские вузы уже приняли рекордное число студентов по квоте для участников войны в Украине — почти в 1,5 раза больше, чем в прошлом году

The Insider
Фото: ТАСС

Фото: ТАСС

Более 41 тысячи человек были зачислены в российские вузы по квоте для участников российского вторжения в Украину и их детей. Об этом рассказал министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков. Это рекордное число с момента появления квоты. 

По словам Фалькова, всего на 2026–2027 учебный год в университеты по квотам уже зачислили 117 тысяч человек. Всего в этой приемной кампании в российских вузах доступны порядка 620 тысяч бюджетных мест. 

Для участников «СВО» и их детей в этом году выделяли порядка 56,6 тысячи мест по отдельной квоте — зачислены по ней 41 811 студентов. Квота, таким образом, зачислена примерно на три четверти (73%). 

Число в 41 тысячу поступивших по квоте для участников войны — рекордное за всё время ее существования. Это уже примерно на 46% больше, чем в прошлом году: в 2025-м по «СВО»-квоте в российские вузы приняли около 28,7 тысячи абитуриентов. В 2024-м этой возможностью воспользовались более 15 тысяч человек, а в 2023-м — около девяти тысяч. 

Новую отдельную квоту для участников войны в Украине, а также их детей, ввели в 2023 году. Им отводится 10% бюджетных мест в российских вузах на любом направлении. 

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