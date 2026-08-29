Российские вузы не смогли заполнить 1,6 тысячи бюджетных мест для будущих учителей

После основного приема в российские вузы незаполненными остались около 1,6 тысячи бюджетных мест на педагогических специальностях — больше, чем по любому другому направлению, пишет «Коммерсантъ». Всего университеты не смогли заполнить около 6 тысяч из 444,5 тысячи мест на программах первой ступени высшего образования.

На свободные места объявили дополнительный набор. К этому моменту большинство абитуриентов с высокими результатами ЕГЭ уже зачислены, поэтому конкурса зачастую фактически нет. По данным издания, в рамках допнабора на бюджет можно попасть даже с результатами, близкими к минимальным баллам, необходимым для подачи документов.

При этом педагогика остается одним из направлений, на которые государство выделяет больше всего бюджетных мест. В приемную кампанию 2026/27 года на образование и педагогические науки выделили около 79 тысяч мест. Больше предусмотрено только на инженерных направлениях — 263,8 тысячи. Еще 13,5 тысячи мест в педагогике отведено под целевое обучение.

Незаполненными остались 1,34% выделенных бюджетных мест. Год назад после основного приема свободными были 6,6 тысячи мест, в 2024 году — 5,8 тысячи. Эксперт РАНХиГС Инна Каракчиева назвала такой масштаб недобора «технологическим люфтом», но обратила внимание на другую проблему: в рамках допнабора на 1,6 тысячи педагогических мест могут попасть абитуриенты, едва преодолевшие пороговые баллы ЕГЭ.



Недобор может иметь последствия и для самих университетов. В Минобрнауки пояснили, что при будущем распределении бюджетных мест учитывается выполнение вузом плана приема за три предыдущих года. Если университет регулярно не заполняет выделенные места, ему могут сократить как бюджетную квоту, так и финансирование.

Нынешняя приемная кампания проходит на фоне масштабного перераспределения доступа к бюджетному высшему образованию. Как писал The Insider, в этом году государство сократило около 47 тысяч, или 13%, платных мест в вузах. Сильнее всего сокращения затронули юриспруденцию, менеджмент и экономику, но лимиты ввели и для десятков других специальностей — от журналистики и филологии до психологии и нефтегазового дела.

Одновременно растет прием по отдельной квоте для участников войны против Украины и членов их семей. На нее отводится не менее 10% бюджетных мест по каждой специальности. В 2026 году для таких абитуриентов первоначально предусмотрели около 53,5 тысячи мест, причем 364 вуза самостоятельно установили квоту выше минимальных 10%.

К началу августа ее объем вырос до 56 684 мест за счет перераспределения других квот. По данным Минобрнауки, к 6 августа по отдельной квоте были зачислены уже 41 811 человек. Для сравнения, за весь 2025 год по ней поступили около 28,5 тысячи человек, а в 2024-м — 15,6 тысячи.

Правила приема для разных категорий отличаются. Без вступительных испытаний могут поступать, в частности, Герои России и военнослужащие, награжденные тремя орденами Мужества, их дети, а также дети погибших или получивших ранения участников войны. Другие участники боевых действий и их дети участвуют в отдельном конкурсе по результатам ЕГЭ или внутренних экзаменов вуза. С 2026 года действие квоты распространили также на вдов и вдовцов погибших участников войны.