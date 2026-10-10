Новое постановление правительства РФ о защите от дронов «открывает коррупционный портал» для господрядчиков — эксперт

Правительство России постановлением № 1288 от 2 октября, которое обнаружил The Insider, разрешило менять по соглашению сторон условия строительных госконтрактов, если их исполнению мешают мероприятия по противодействию атакам беспилотников. Это касается договоров, заключённых до 1 января 2027 года. Подрядчику можно продлить срок, поменять объём работ и материалы, назначить или увеличить аванс и поднять цену контракта. Начисленные штрафы и пени по таким контрактам разрешено списывать. Закупки для защиты от дронов теперь можно проводить у единственного поставщика, без конкурса.

Для объектов в оккупированных Крыму, Севастополе, «ДНР», «ЛНР», Запорожской, Херсонской, а также в российских Белгородской, Брянской и Курской областях в смету теперь можно закладывать простои из-за «непрекращающихся угроз обстрелов». Если объект попал в перечень защищаемых уже после того, как смету одобрила экспертиза, её разрешено переделать и проверить заново.

Управляющий партнёр TriTrace Investigations Илья Шуманов рассказал The Insider, почему постановление открывает богатые возможности для коррупции:

«Чувствуется, что автор этого шедевра сильно постарался и справился с задачей не просто открыть новую коррупционную лазейку, а открыть целый коррупционный портал. Во-первых, за один и тот же объём работ подрядчик сможет получить больше денег, сославшись на простои из-за угрозы обстрелов. Под это удобно подвести и любые бизнес-провалы — будь то нехватка рабочих, отсутствие или задержка поставки материалов или просто таким хитрым образом оправдать сорванные сроки. Помимо этого, постановление позволяет добиться продления контракта и, самое наглое, списания штрафов. Полностью выполненные и оплаченные контракты постановление пересматривать не разрешает. Но почти законченные стройки, по которым договоры ещё исполняются, становятся особенно интересны. Мне кажется, что именно туда задним числом могут добавить расходы на простои».

Ранее The Insider писал, что власти вводят всё новые меры поддержки для бизнеса, пострадавшего от атак беспилотников.