При ударе ВСУ по Донецку 26 августа погибли не менее 20 российских офицеров. Это крупнейшая известная единовременная потеря — «Медиазона»

В результате украинского ракетного удара по оккупированному Донецку 26 августа погибли не менее 20 российских офицеров, в том числе семь полковников. Как установила «Медиазона», это крупнейшая известная единовременная потеря офицерского состава российской армии с начала полномасштабного вторжения в Украину. Большинство погибших служили в штабах Центрального военного округа и 41-й общевойсковой армии, входящих в группировку войск «Центр».

Журналисты установили имена погибших, сопоставив списки личного состава двух штабов с реестром наследственных дел, другими государственными реестрами и некрологами военнослужащих. Из 20 офицеров 18 погибли непосредственно 26 августа, еще двое позднее скончались от полученных ранений. В списке — восемь сотрудников штаба Центрального военного округа, девять сотрудников штаба 41-й армии и трое офицеров, служивших в других подразделениях либо с неустановленным последним местом службы.

Среди погибших — начальник отдела планирования и координации разведки ЦВО полковник Артём Бердюгин, начальник отдела специальной разведки ЦВО полковник Александр Калянов, заместитель начальника войск радиоэлектронной борьбы ЦВО полковник Сергей Лёгкий, заместитель начальника штаба 41-й армии полковник Сергей Лаптев и начальник отдела инженерных войск 41-й армии полковник Евгений Тимкин. Также погибли офицеры, отвечавшие за противовоздушную оборону, артиллерию, разведку и защиту секретной информации.

ВСУ нанесли массированный удар по Донецку 26 августа. Украинские мониторинговые каналы сообщали о поражении здания бывшего научно-исследовательского института на проспекте Ильича, 97, где, по их данным, находился штаб российских подразделений, а также подземного паркинга недостроенного жилого комплекса, который, предположительно, использовался для размещения военной техники. Генштаб ВСУ позднее подтвердил поражение основного и запасного командных пунктов российской армии в районе Донецка.