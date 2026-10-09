Экс-главу Серпуховского района Александра Шестуна госпитализировали на 73-й день голодовки в СИЗО. Он потерял свыше 20 кг

Бывшего главу Серпуховского района Московской области Александра Шестуна 7 октября экстренно госпитализировали из СИЗО-1 Твери в больницу ФСИН в Торжке на фоне длительной голодовки, сообщила 9 октября его группа поддержки. Как стало известно The Insider, Шестун начал голодовку 27 июля — таким образом, его госпитализировали на 73-й день отказа от еды. За это время он потерял более 20 кг, а его состояние резко ухудшилось.

О госпитализации Шестун сообщил в письме, опубликованном его группой поддержки. По словам заключенного, у него критические показатели анализов, артериального давления, ЭКГ и УЗИ, а опухшие ноги «начали чернеть» и перестали помещаться в обувь. Сейчас он весит 73 кг. Шестун утверждает, что в течение месяца его осматривал только фельдшер, а сотрудники ФСИН не выдавали ему даже лекарства, приобретенные за собственные средства, и ставили ультиматум: «Медпомощь — только по окончании голодовки». «Хожу… как по раскаленным углям… Это практически инфаркт», — написал он.

Как стало известно The Insider, еще в мае Шестун писал в личной переписке, что собирается объявить третью голодовку, которая станет для него последней. Причиной стало то, что ему, по его словам, не предоставили обещанное свидание с детьми. Тогда Шестун намеревался начать голодовку после выписки из больницы ФСИН, однако впоследствии отложил ее. К голодовке он приступил в конце июля, после конфликта с сотрудниками СИЗО-1 Твери. Теперь Шестун требует прекратить пытки и избиения заключенных в изоляторе и привлечь к ответственности дежурного помощника начальника СИЗО Петра Решетова.

В конце июля Шестун заявил, что Решетов, находившийся, по его словам, в состоянии алкогольного опьянения, избил его, угрожал убийством и душил шнурком от нательного креста. Заключенный утверждал, что следы удушения и гематомы зафиксировал медработник в присутствии его адвоката. В последующих письмах Шестун рассказывал о новых нападениях Решетова. По его словам, во время одного из них сотрудник СИЗО высыпал ему на голову банку приправы «Сванская соль» и растер ее по лицу, а затем отобрал матрас, из-за чего заключенному пришлось четыре дня спать на полу. Шестун также обвинял Решетова в избиениях других заключенных, в том числе несовершеннолетнего Рамира Каспировича.

В СИЗО-1 Твери Шестун находится в связи с расследованием нового уголовного дела по статье о «дезорганизации» работы колонии. В письме, отправленном в мае и оказавшемся в распоряжении The Insider, Шестун рассказал, из-за какого эпизода, по его версии, возбудили дело:

«На меня возбудили новое уголовное дело по статье 321 УК, типа коснулся плеча опера, когда меня запихивали в камеру ШИЗО».

Шестун находится в заключении с июня 2018 года. В декабре 2020 года его приговорили к 15 годам колонии строгого режима по обвинениям в мошенничестве, получении взяток и другим статьям. Позднее против него возбуждали новые уголовные дела. В октябре 2024 года суд увеличил ему срок до 17 лет, вынеся новый приговор по статье о «дезорганизации» работы колонии. Тогда следствие утверждало, что Шестун нанес травму сотруднику ФСИН. Сам он отрицал вину, а его защита заявляла о признаках монтажа видеозаписи, представленной как доказательство. Проект «Поддержка политзаключенных. Мемориал» считает Шестуна политзаключенным.

Группа поддержки подчеркивает, что Александру Шестуну важно получать письма и знать, что его история борьбы за права заключенных известна. Адрес для писем политзаключенному:

172011, Тверская область, г. Торжок, ул. Старицкая, д. 96, ФКЛПУ ОБ УФСИН России по Тверской области, Шестун Александр Вячеславович 26.10.1964 г.р.