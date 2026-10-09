Расследования
Репортажи
Аналитика
RADIOInsider

OIL

104.83

USD

85.42

EUR

95.47

Поддержите нас
Нам очень нужна ваша помощьПодпишитесь на регулярные пожертвования

142

 

 

 

 

 

Новости

Экс-главу Серпуховского района Александра Шестуна госпитализировали на 73-й день голодовки в СИЗО. Он потерял свыше 20 кг

The Insider
Фото: АГН «Москва»

Фото: АГН «Москва»

Бывшего главу Серпуховского района Московской области Александра Шестуна 7 октября экстренно госпитализировали из СИЗО-1 Твери в больницу ФСИН в Торжке на фоне длительной голодовки, сообщила 9 октября его группа поддержки. Как стало известно The Insider, Шестун начал голодовку 27 июля — таким образом, его госпитализировали на 73-й день отказа от еды. За это время он потерял более 20 кг, а его состояние резко ухудшилось.

О госпитализации Шестун сообщил в письме, опубликованном его группой поддержки. По словам заключенного, у него критические показатели анализов, артериального давления, ЭКГ и УЗИ, а опухшие ноги «начали чернеть» и перестали помещаться в обувь. Сейчас он весит 73 кг. Шестун утверждает, что в течение месяца его осматривал только фельдшер, а сотрудники ФСИН не выдавали ему даже лекарства, приобретенные за собственные средства, и ставили ультиматум: «Медпомощь — только по окончании голодовки». «Хожу… как по раскаленным углям… Это практически инфаркт», — написал он.

Как стало известно The Insider, еще в мае Шестун писал в личной переписке, что собирается объявить третью голодовку, которая станет для него последней. Причиной стало то, что ему, по его словам, не предоставили обещанное свидание с детьми. Тогда Шестун намеревался начать голодовку после выписки из больницы ФСИН, однако впоследствии отложил ее. К голодовке он приступил в конце июля, после конфликта с сотрудниками СИЗО-1 Твери. Теперь Шестун требует прекратить пытки и избиения заключенных в изоляторе и привлечь к ответственности дежурного помощника начальника СИЗО Петра Решетова.

В конце июля Шестун заявил, что Решетов, находившийся, по его словам, в состоянии алкогольного опьянения, избил его, угрожал убийством и душил шнурком от нательного креста. Заключенный утверждал, что следы удушения и гематомы зафиксировал медработник в присутствии его адвоката. В последующих письмах Шестун рассказывал о новых нападениях Решетова. По его словам, во время одного из них сотрудник СИЗО высыпал ему на голову банку приправы «Сванская соль» и растер ее по лицу, а затем отобрал матрас, из-за чего заключенному пришлось четыре дня спать на полу. Шестун также обвинял Решетова в избиениях других заключенных, в том числе несовершеннолетнего Рамира Каспировича.

В СИЗО-1 Твери Шестун находится в связи с расследованием нового уголовного дела по статье о «дезорганизации» работы колонии. В письме, отправленном в мае и оказавшемся в распоряжении The Insider, Шестун рассказал, из-за какого эпизода, по его версии, возбудили дело:

«На меня возбудили новое уголовное дело по статье 321 УК, типа коснулся плеча опера, когда меня запихивали в камеру ШИЗО».

Шестун находится в заключении с июня 2018 года. В декабре 2020 года его приговорили к 15 годам колонии строгого режима по обвинениям в мошенничестве, получении взяток и другим статьям. Позднее против него возбуждали новые уголовные дела. В октябре 2024 года суд увеличил ему срок до 17 лет, вынеся новый приговор по статье о «дезорганизации» работы колонии. Тогда следствие утверждало, что Шестун нанес травму сотруднику ФСИН. Сам он отрицал вину, а его защита заявляла о признаках монтажа видеозаписи, представленной как доказательство. Проект «Поддержка политзаключенных. Мемориал» считает Шестуна политзаключенным.

Группа поддержки подчеркивает, что Александру Шестуну важно получать письма и знать, что его история борьбы за права заключенных известна. Адрес для писем политзаключенному:
172011, Тверская область, г. Торжок, ул. Старицкая, д. 96, ФКЛПУ ОБ УФСИН России по Тверской области, Шестун Александр Вячеславович 26.10.1964 г.р.

Статьи по теме

Нам очень нужна ваша помощьПодпишитесь на регулярные пожертвования

Другой способ поддержать издание

Добавьте The Insider в предпочтительные источники Google — наши материалы будут чаще появляться в ваших «Главных новостях». Чем больше читателей выбирают The Insider, тем сильнее сигнал Google о значимости наших материалов.

Хотите поделиться?

Публикация:«Экс-главу Серпуховского района Александра Шестуна госпитализировали на 73-й день голодовки в СИЗО. Он потерял свыше 20 кг»

Популярное

  1. Дрон на службе ГРУ. Как российские спецслужбы организовали (и провалили) диверсию в аэропорту Лейпцига
  2. Кара Куму: Как экс-охранник Путина Алексей Дюмин «зачистил» генерала ФСБ по кличке Кум
  3. Охотники за пушечным мясом. Как устроен рынок частных вербовщиков на войну с Украиной
  4. Из России с «русофобией». Как кремлевская пропаганда проникает в латвийский сегмент Telegram под видом рассерженных латышей
  5. Референдум о Ле Пен: что успех ультраправых на выборах в Сенат говорит о раскладах накануне президентских выборов

Подпишитесь на нашу Email-рассылку

Подпишитесь на нашу Email-рассылку

Подписываясь, вы соглашаетесь с пользовательским соглашением и политикой конфиденциальности The Insider, а также с условиями Google reCAPTCHA (Privacy Policy, Terms of Service).

Темы расследований
Fakesperts
Подписаться на Email-рассылку
Подписаться на RSS-ленту
Следите за нами:
О проекте