Политики в США выпустили рекордное число рекламных роликов с упоминанием Джеффри Эпштейна в преддверии промежуточных выборов

В преддверии промежуточных роликов в США кандидаты запустили более 160 рекламных роликов, связанных с финансистом Джеффри Эпштейном и расследованием его дела. Это в пятьдесят с лишним раз больше, чем во время президентских выборов 2024-го. Подсчеты приводит CNN.

Всего два года назад во время выборов президента в стране кандидаты и партии представили всего три ролика, в которых фигурировал Эпштейн. Все они были выпущены в местных избирательных округах Флориды, где впервые разразился скандал с Эпштейном. Сейчас уникальных рекламных видео, связанных с финансистом, — более 160. В общей сложности на них потратили $35 млн.

Бум политической рекламы с упоминаниями Эпштейна пришелся в основном на демократов: на их долю приходится почти 90% таких рекламных роликов. Многие из таких видео содержат критику в адрес оппонентов: например, за отказ голосовать за публикацию файлов Эпштейна или за связи с его окружением.

По объему средств, потраченных кандидатами на подобную рекламу, лидируют Джорджия, Техас и Огайо. В Джорджии эта сумма составила порядка $10 млн. Бóльшая часть — от избирательного штаба сенатора-демократа Джона Оссоффа, который критикует своего оппонента-республиканца Майка Коллинза за связи с Трампом и голосование против публикации документов по делу Эпштейна.

Некоторые видео нацелены на разоблачение так называемого «класса Эпштейна». Этот термин впервые был введен демократами из Калифорнии и стал популярным антисистемным лозунгом. «Класс Эпштейна» называют «эгоистичными людьми, которые нас предают», а также упоминают в качестве синонима «элиту Эпштейна и Мар-а-Лаго».

Отдельные ролики, правда, содержат заявления, которые не соответствуют действительности или являются откровенно клеветническими.

Рекламные ролики подчеркивают политическую значимость дела Эпштейна спустя почти год после того, как американский Минюст опубликовал миллионы файлов его дела. Общественное давление с требованием привлечь виновных к ответственности росло с годами, но этот вопрос не занимал видное место на выборах — до этого сезона.

В 2008 году Джеффри Эпштейна осудили за склонение несовершеннолетней к проституции. Летом 2019 года его повторно задержали и обвинили в торговле женщинами, в том числе несовершеннолетними, а также в склонении их к проституции. В том же году Эпштейна до суда нашли мертвым в тюремной камере. Его соратницу Гислейн Максвелл впоследствии приговорили к 20 годам лишения свободы.