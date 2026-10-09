Черногорские СМИ: Полиция и Агентство нацбезопасности задержали руководителя Z-проекта «Рыбарь» Михаила Звинчука

Полиция Черногории совместно с Агентством национальной безопасности задержала в городе Рисан, который расположен на берегу Которского залива, руководителя пропагандистского российского проекта «Рыбарь» Михаила Звинчука. Об этом со ссылкой на источники в силовых ведомствах сообщили черногорские СМИ Pobjeda и Vijesti. Отмечается, что вместе с ним были задержаны еще несколько человек, включая его жену Валерию Звинчук.

Как пишет Vijesti, черногорские правоохранители провели операцию, «направленную на пресечение гибридной деятельности сети, которую британские и американские власти связывают с распространением кремлевской пропаганды и операциями по дезинформации».

Издание Pobjeda уточняет, что, помимо Михаила и Валерии Звинчуков, были арестованы трое их сообщников. Издание называло Звинчука полковником ГРУ по гибридным операциям.

Обновлено в 12:10 по Москве. Издание Baza сообщило, что ему удалось подтвердить задержание Звинчука. По данным Baza, правоохранители арестовали пропагандиста в 7:30 утра по местному времени в гостинице Mövenpick Hotel.

Обновлено в 12:25 по Москве. Telegram-канал «Рыбарь» подтвердил задержание руководителя проекта Михаила Звинчука «вместе с другими гражданами России». Там утверждают, что все задержанные находились в Черногории легально и планировали съёмку Цетинского монастыря, на которую «ранее был подан абсолютно официальный запрос».

Основатель «Рыбаря» Михаил Звинчук — бывший сотрудник пресс-службы Минобороны РФ — находится под санкциями Евросоюза и Великобритании. В санкционном обосновании ЕС говорится, что он входит в созданную Владимиром Путиным рабочую группу по координации мобилизационных усилий России для поддержки войны против Украины. На основной Telegram-канал «Рыбаря» подписаны более 1,5 млн человек. В 2024 году США объявили вознаграждение до $10 млн за информацию о сотрудниках проекта в связи с операциями информационного влияния. В частности, Госдепартамент включил Звинчука в список лиц, причастных к попыткам повлиять на избирательный процесс в США.

В феврале 2026 года OpenAI заблокировала сеть аккаунтов, связанных с «Рыбарем». Команда проекта использовала ChatGPT как контент-ферму для генерации текстов на русском, английском и испанском языках.

В сентябре чешская полиция задержала и допросила россиян Виталия Чащухина и Игоря Долматова, которых журналисты Seznam Zprávy ранее выманили на встречу в Праге и на скрытую камеру уличили в работе на проект «Рыбарь». После допроса обоим предписали в течение трех дней покинуть Чехию как нежелательным лицам.

Известно, что Чащухин и Долматов проживают в Германии. Из ФРГ Чащухин работает на находящиеся под санкциями российские СМИ — «Известия», «Пятый канал» и РЕН ТВ. В своих репортажах он изображает Германию экономически приходящей в упадок страной с пустыми магазинными полками, единственной надеждой которой являются прекращение вооружения и восстановление отношений с Россией ради дешевых энергоресурсов.