Путин отметил день рождения со Шредером. С начала войны они встречались как минимум четыре раза — The Insider

Первая после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину личная встреча российского лидера и бывшего канцлера Германии состоялась уже 10 марта 2022 года. Шрёдер приехал в Москву для переговоров о прекращении войны. Как писали СМИ, разговор с Путиным продолжался несколько часов, а поездка не была согласована с правительством Германии.

Вторая встреча прошла в конце июля 2022 года. Шрёдер первоначально утверждал, что приехал в Москву на отдых, однако позже подтвердил разговор с Путиным. После возвращения он предложил запустить газопровод «Северный поток — 2» для возобновления поставок российского газа в Германию.

О третьей встрече стало известно 5 июня 2026 года. Помощник Путина Юрий Ушаков сообщил, что российский президент принимал Шрёдера в Кремле для разговора один на один. По словам Ушакова, встреча прошла в дружеской атмосфере. Ее точную дату и содержание Кремль не раскрыл.

За месяц до этого Путин публично назвал Шрёдера предпочтительным посредником от Европы на возможных переговорах о прекращении войны. Однако в Берлине и Брюсселе предложение встретили критически. Канцлер Германии Фридрих Мерц подчеркнул, что европейцы сами определяют, кто представляет их интересы.

Празднование 7 октября стало четвертой известной встречей Путина и Шрёдера с февраля 2022 года. Реальное число их контактов может быть больше: не обо всех частных встречах политиков сообщается публично.

Визит в Globus и помощь мобилизованным

Шрёдер приехал в Москву после назначения в наблюдательный совет ООО «Гиперглобус», управляющего российской сетью гипермаркетов Globus. 7 октября он посетил один из магазинов, где встретился с сотрудниками и руководством компании. Его визит был официально представлен как рабочий.

The Insider обнаружил, что осенью 2022 года власти Ярославской области включали «Глобус» в число торговых сетей, участвовавших в помощи российским мобилизованным. В октябре региональные власти сообщали о сборе более 50 тонн продуктов и других товаров при участии местных предприятий и ретейлеров, в том числе «Глобуса», «Магнита», «Ленты» и X5 Retail Group.

В декабре Ярославская торгово-промышленная палата вновь назвала «Глобус» среди компаний, присоединившихся к поддержке участников войны. При этом установить, какие именно товары и в каком количестве предоставила сеть, не удалось. Нет и подтверждений прямых поставок продуктов «Глобуса» на фронт.

На момент этих событий российский бизнес еще входил в немецкую Globus Group, которая объясняла продолжение работы в России необходимостью снабжения гражданского населения продовольствием. Юридическое отделение российских гипермаркетов от немецкой группы произошло только к началу 2025 года, хотя прежние акционеры сохранили участие в российском бизнесе.

Шрёдер уже много лет поддерживает дружеские и деловые отношения с Путиным. С 2017 года экс-канцлер возглавлял совет директоров государственной «Роснефти», где получал около $600 тысяч в год. После начала полномасштабного вторжения России в Украину Шрёдер первоначально отказался покидать российские компании, несмотря на требования немецких политиков. Но в мае 2022 года он всё же ушел из совета директоров «Роснефти».