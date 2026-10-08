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Морской экспорт нефтепродуктов из России достиг трехмесячного максимума, несмотря на рекордно низкие поставки дизеля — Bloomberg

The Insider
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Морской экспорт российских нефтепродуктов в сентябре вырос до максимума за три месяца, хотя поставки дизельного топлива резко сократились из-за правительственного запрета, пишет Bloomberg со ссылкой на данные аналитической компании Vortexa. Всего через порты вывозили около 1,17 млн баррелей нефтепродуктов в сутки. Отмечается, что падение экспорта дизеля с лихвой компенсировано ростом поставок мазута и нафты.

Отгрузки дизеля и газойля сократились на 28% по сравнению с августом — до 144 тысяч баррелей в сутки. Это минимальный месячный объем за всю историю наблюдений Vortexa, которая охватывает больше десяти лет. При этом поставки в Бразилию выросли. Bloobmerg напоминает, что Россия ограничивает экспорт дизеля, чтобы обеспечить внутренний рынок после атак дронов на НПЗ. По данным «Интерфакса», в октябре власти могут разрешить части производителей возобновить экспорт, чтобы избежать затоваривания.

Экспорт нафты вырос на 35% — до 363 тысяч баррелей в сутки. Отгрузки из балтийских портов увеличились почти на 50%, поскольку украинские атаки нарушили работу черноморской инфраструктуры. Поставки мазута выросли на 6% — примерно до 613 тысяч баррелей в сутки — это максимум с апреля. Почти 80% этих грузов пришлось на балтийские порты.

Экспорт бензина и компонентов для него составил около 19 тысяч баррелей в сутки, отгрузок авиатоплива не зафиксировано. Вывоз сырья для НПЗ, включая вакуумный газойль, вырос примерно до 32 тысяч баррелей в сутки. В сентябре Россия также выплатила нефтяным компаниям крупнейшую более чем за четыре года субсидию за поставки моторного топлива на внутренний рынок.

В августе нефтяные компании получили из бюджета 197,3 млрд рублей по топливному демпферу — в 2,45 раза больше, чем годом ранее. По подсчетам The Insider, с января по август выплаты достигли 915,8 млрд рублей и уже превысили сумму за весь 2025 год. Рост выплат происходит на фоне топливного кризиса, вызванного остановками НПЗ после украинских ударов. 8 июля правительство полностью запретило экспорт дизеля, а в конце августа продлило запрет для непосредственных производителей до 30 сентября.

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Публикация:«Морской экспорт нефтепродуктов из России достиг трехмесячного максимума, несмотря на рекордно низкие поставки дизеля — Bloomberg»

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