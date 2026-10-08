Умерла 87-летняя испанка, чье выселение из квартиры обернулось протестами. The Insider выяснил, как люди объясняют свой выход на митинги

Жительница Мадрида, 87-летняя Марикармен Абаскаль умерла. Об этом сообщила газета El Pais. Несколько недель назад она была выселена из квартиры в Мадриде, где поживала 71 год. Это событие спровоцировало массовые протесты в Испании, а также вынудило правительство премьер-министра Педро Санчеса срочно разработать меры для смягчения жилищного кризиса в стране. Однако голосование за предложенные властями инициативы провалилось в парламенте. После этого Санчес объявил о проведении 29 ноября досрочных парламентских выборов. The Insider поговорил с выходящими на улицы испанских городов активистами, которые объяснили, почему и против чего они протестуют.
Умерла символ протеста
Марикармен Абаскаль скончалась в среду, 7 октября, в одной из больниц Мадрида. Как отмечает El Pais, речь идет о женщине, «положившей начало борьбе против выселений в Испании». История Марикармен прогремела на всю Испанию 23 сентября, когда ее на носилках вынесли из квартиры, в которой она проживала 71 год. За шесть лет до этого инвестиционная компания выкупила квартиру, в которой жила Марикармен, и решила повысить для пожилой женщины арендную плату более чем на 200%.
Как подчеркивает El Pais, за всё время проживания в этой квартире женщина ни разу не пропускала платежи по аренде – около €500, включая коммуналку. Однако эта сумма основывалась на старом договоре, тогда как рыночные цены на съем жилья в Мадриде к настоящему моменту были уже в несколько раз выше. В итоге всё закончилось выселением 87-летней женщины.
Ее история спровоцировала массовые протесты и политический кризис в Испании. Правительство, пытаясь оперативно потушить недовольство, разработало два декрета, которые должны были смягчить жилищный вопрос в стране и защитить арендаторов.
В первом документе предлагалось обязательное продление на два года действующих договоров, истекающих до конца 2028 года, продление защиты уязвимых жильцов от выселения — до 2030 года, регулирование сезонной аренды и сдачи квартир по комнатам, а также запрет инвестиционным фондам, которые в Испании называют «фондами-стервятниками», покупать жилую недвижимость — до 2028 года.
Второй декрет подразумевал автоматическое продление договоров аренды и запрет для собственников отказываться от продления только потому, что срок действия соглашения закончился.
Оба документа провалились в парламенте, что лишь усилило протесты по всей Испании. Например, в минувшую субботу, 3 октября, митинги прошли в 50 испанских городах, а участие в них, по разным оценкам, приняли от 70 тысяч до полумиллиона человек.
В итоге премьер Санчес решился на проведение досрочных парламентских выборов, которые должны состояться уже 29 ноября. Как отмечало издание Politico, этот шаг может привести к падению последнего крупного левого правительства в Европе, поскольку, по данным опросов, правые и ультраправые силы сейчас лидируют среди предпочтений избирателей.
«Жилье не должно сдаваться в аренду. Жилье должно быть обеспечено каждому»
The Insider поговорил с протестующими, вышедшими на улицы испанских городов.
Один из собеседников, представившийся Мартином, рассказывает, что протесты вызваны низкой доступностью жилья:
«Всё началось с жилищной проблемы — и главным образом с тех преимуществ, которые предоставляются арендодателям и фондам, которые приходят, дешево покупают жилье, чтобы потом продать подороже и повысить арендную плату. Эта проблема существует десятки лет, но сейчас она обострилась из-за выселения пожилой женщины в Мадриде.
Теперь наш протест принимает новое измерение. Мы выступаем против расизма, за улучшение условий труда и намерены организовать всеобщую забастовку, чтобы добиться изменений в законах.
Мы хотим, чтобы существующие договоры аренды были продлены, цены ограничены и снижены, а зарплаты повышены. Также мы требуем запретить инвестиционным фондам использовать жилье для спекуляций. Жилье не должно быть предметом спекуляций – это право человека на жизнь!»
При этом Мартин признает, что с уходом левого правительства в отставку и на фоне выборов через два месяца ситуация усложнилась. На вопрос, не создаст ли реализация требований протестующих еще большие проблемы для студентов и молодежи, впервые пытающихся снять жилье, он отвечает отрицательно. По его мнению, попытки арендаторов запросить у потенциальных квартиросъемщиков еще больше документов, чтобы подтвердить их платежеспособность, «не главная проблема».
Согласна с тем, что массовые протесты спровоцировало именно выселение из квартиры 87-летней Марикармен Абаскаль, и Клара из Мадрида. По ее словам, жилищная проблема существует во всей Европе, но «в Испании она особенно масштабна» из-за инвестиционных компаний, которые хотят сделать из «базовой потребности предмет для зарабатывания денег». Она отмечает:
«Это стало последней каплей. Мы решили выйти на протест, потому что жилищная ситуация очень сложная, особенно для молодежи. Мы не можем купить жилье, мы не можем его арендовать. В Испании ведь много пустующих домов. Люди думают, что проблема заключается в нехватке домов, и надо просто заняться строительством. Но проблема в том, что большое количество жилого фонда находится в руках очень небольшого числа владельцев».
Клару прерывает ее напарница по протесту Абриль:
«Люди просто устали. Мы больше не доверяем нашим правительствам. У нас уже восемь лет левое правительство. И за эти восемь лет они ничего не сделали для решения жилищной проблемы. Если мы сами ничего не будем делать, то власти ничего и не поменяют. Поэтому мы разбили палаточный лагерь. Самоорганизация – единственный инструмент, который у нас есть».
На вопрос, что нужно делать, чтобы решить проблему, девушки предлагают «рационально организовать распределение жилья, исходя из социальных потребностей», а также «изъять квартиры у инвестиционных компаний и передать их рабочему классу». При этом о провалившихся в парламенте законопроектах они отзываются как «о минимуме», на который должно пойти правительство.
Программой максимум, по мнению девушек, должен стать полный запрет на аренду жилья:
«Жилье не должно сдаваться в аренду. Жилье должно быть обеспечено каждому. Мы вообще не должны платить за дом».
За экспроприацию жилья у инвестиционных фондов и передачу его «рабочему классу» выступает и Ирен, уроженка Кубы. По ее мнению, весь жилой фонд в стране должно контролировать государство и распределять его между жителями Испании.
Остальные протестующие, с которыми пообщался The Insider, также признавались, что требуют от правительства изъятия квартир у инвестиционных фондов и передачи их «рабочему классу».
Подготовленные правительством законопроекты, которые должны были смягчить жилищный кризис в стране, провалились из-за голосов против со стороны правых партий, а также каталонских националистов. Правые партии, которые после выборов 29 ноября имеют все шансы сместить левое правительство, выступают за расширение строительства нового жилья в Испании и не поддерживают идеи ограничений арендной платы и тем более передачи жилого фонда из частных рук под управление государства.