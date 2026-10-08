Умерла 87-летняя испанка, чье выселение из квартиры обернулось протестами. The Insider выяснил, как люди объясняют свой выход на митинги

Ее история спровоцировала массовые протесты и политический кризис в Испании. Правительство, пытаясь оперативно потушить недовольство, разработало два декрета, которые должны были смягчить жилищный вопрос в стране и защитить арендаторов.

В первом документе предлагалось обязательное продление на два года действующих договоров, истекающих до конца 2028 года, продление защиты уязвимых жильцов от выселения — до 2030 года, регулирование сезонной аренды и сдачи квартир по комнатам, а также запрет инвестиционным фондам, которые в Испании называют «фондами-стервятниками», покупать жилую недвижимость — до 2028 года.

Второй декрет подразумевал автоматическое продление договоров аренды и запрет для собственников отказываться от продления только потому, что срок действия соглашения закончился.

Оба документа провалились в парламенте, что лишь усилило протесты по всей Испании. Например, в минувшую субботу, 3 октября, митинги прошли в 50 испанских городах, а участие в них, по разным оценкам, приняли от 70 тысяч до полумиллиона человек.

В итоге премьер Санчес решился на проведение досрочных парламентских выборов, которые должны состояться уже 29 ноября. Как отмечало издание Politico, этот шаг может привести к падению последнего крупного левого правительства в Европе, поскольку, по данным опросов, правые и ультраправые силы сейчас лидируют среди предпочтений избирателей.

«Жилье не должно сдаваться в аренду. Жилье должно быть обеспечено каждому»

The Insider поговорил с протестующими, вышедшими на улицы испанских городов.

Один из собеседников, представившийся Мартином, рассказывает, что протесты вызваны низкой доступностью жилья:

«Всё началось с жилищной проблемы — и главным образом с тех преимуществ, которые предоставляются арендодателям и фондам, которые приходят, дешево покупают жилье, чтобы потом продать подороже и повысить арендную плату. Эта проблема существует десятки лет, но сейчас она обострилась из-за выселения пожилой женщины в Мадриде. Теперь наш протест принимает новое измерение. Мы выступаем против расизма, за улучшение условий труда и намерены организовать всеобщую забастовку, чтобы добиться изменений в законах. Мы хотим, чтобы существующие договоры аренды были продлены, цены ограничены и снижены, а зарплаты повышены. Также мы требуем запретить инвестиционным фондам использовать жилье для спекуляций. Жилье не должно быть предметом спекуляций – это право человека на жизнь!»

При этом Мартин признает, что с уходом левого правительства в отставку и на фоне выборов через два месяца ситуация усложнилась. На вопрос, не создаст ли реализация требований протестующих еще большие проблемы для студентов и молодежи, впервые пытающихся снять жилье, он отвечает отрицательно. По его мнению, попытки арендаторов запросить у потенциальных квартиросъемщиков еще больше документов, чтобы подтвердить их платежеспособность, «не главная проблема».