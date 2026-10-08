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Умерла 87-летняя испанка, чье выселение из квартиры обернулось протестами. The Insider выяснил, как люди объясняют свой выход на митинги

The Insider
Фото: REUTERS/Violeta Santos Moura

Фото: REUTERS/Violeta Santos Moura

Жительница Мадрида, 87-летняя Марикармен Абаскаль умерла. Об этом сообщила газета El Pais. Несколько недель назад она была выселена из квартиры в Мадриде, где поживала 71 год. Это событие спровоцировало массовые протесты в Испании, а также вынудило правительство премьер-министра Педро Санчеса срочно разработать меры для смягчения жилищного кризиса в стране. Однако голосование за предложенные властями инициативы провалилось в парламенте. После этого Санчес объявил о проведении 29 ноября досрочных парламентских выборов. The Insider поговорил с выходящими на улицы испанских городов активистами, которые объяснили, почему и против чего они протестуют.

Умерла символ протеста

Марикармен Абаскаль скончалась в среду, 7 октября, в одной из больниц Мадрида. Как отмечает El Pais, речь идет о женщине, «положившей начало борьбе против выселений в Испании». История Марикармен прогремела на всю Испанию 23 сентября, когда ее на носилках вынесли из квартиры, в которой она проживала 71 год. За шесть лет до этого инвестиционная компания выкупила квартиру, в которой жила Марикармен, и решила повысить для пожилой женщины арендную плату более чем на 200%.

Как подчеркивает El Pais, за всё время проживания в этой квартире женщина ни разу не пропускала платежи по аренде – около €500, включая коммуналку. Однако эта сумма основывалась на старом договоре, тогда как рыночные цены на съем жилья в Мадриде к настоящему моменту были уже в несколько раз выше. В итоге всё закончилось выселением 87-летней женщины.

Испанцы отдают дань памяти Марикармен Абаскаль, выселенной из квартиры, где она прожила 71 год.

Испанцы отдают дань памяти Марикармен Абаскаль, выселенной из квартиры, где она прожила 71 год.

REUTERS/Juan Medina

Ее история спровоцировала массовые протесты и политический кризис в Испании. Правительство, пытаясь оперативно потушить недовольство, разработало два декрета, которые должны были смягчить жилищный вопрос в стране и защитить арендаторов.

В первом документе предлагалось обязательное продление на два года действующих договоров, истекающих до конца 2028 года, продление защиты уязвимых жильцов от выселения — до 2030 года, регулирование сезонной аренды и сдачи квартир по комнатам, а также запрет инвестиционным фондам, которые в Испании называют «фондами-стервятниками», покупать жилую недвижимость — до 2028 года.

Второй декрет подразумевал автоматическое продление договоров аренды и запрет для собственников отказываться от продления только потому, что срок действия соглашения закончился.

Оба документа провалились в парламенте, что лишь усилило протесты по всей Испании. Например, в минувшую субботу, 3 октября, митинги прошли в 50 испанских городах, а участие в них, по разным оценкам, приняли от 70 тысяч до полумиллиона человек.

В итоге премьер Санчес решился на проведение досрочных парламентских выборов, которые должны состояться уже 29 ноября. Как отмечало издание Politico, этот шаг может привести к падению последнего крупного левого правительства в Европе, поскольку, по данным опросов, правые и ультраправые силы сейчас лидируют среди предпочтений избирателей.

«Жилье не должно сдаваться в аренду. Жилье должно быть обеспечено каждому»

The Insider поговорил с протестующими, вышедшими на улицы испанских городов.

Один из собеседников, представившийся Мартином, рассказывает, что протесты вызваны низкой доступностью жилья:

«Всё началось с жилищной проблемы — и главным образом с тех преимуществ, которые предоставляются арендодателям и фондам, которые приходят, дешево покупают жилье, чтобы потом продать подороже и повысить арендную плату. Эта проблема существует десятки лет, но сейчас она обострилась из-за выселения пожилой женщины в Мадриде.

Теперь наш протест принимает новое измерение. Мы выступаем против расизма, за улучшение условий труда и намерены организовать всеобщую забастовку, чтобы добиться изменений в законах.

Мы хотим, чтобы существующие договоры аренды были продлены, цены ограничены и снижены, а зарплаты повышены. Также мы требуем запретить инвестиционным фондам использовать жилье для спекуляций. Жилье не должно быть предметом спекуляций – это право человека на жизнь!»

При этом Мартин признает, что с уходом левого правительства в отставку и на фоне выборов через два месяца ситуация усложнилась. На вопрос, не создаст ли реализация требований протестующих еще большие проблемы для студентов и молодежи, впервые пытающихся снять жилье, он отвечает отрицательно. По его мнению, попытки арендаторов запросить у потенциальных квартиросъемщиков еще больше документов, чтобы подтвердить их платежеспособность, «не главная проблема».

Марикармен Абаскаль стала символом протестов в Испании.

Марикармен Абаскаль стала символом протестов в Испании.

ZUMA Press Wire via Reuters Connect

Согласна с тем, что массовые протесты спровоцировало именно выселение из квартиры 87-летней Марикармен Абаскаль, и Клара из Мадрида. По ее словам, жилищная проблема существует во всей Европе, но «в Испании она особенно масштабна» из-за инвестиционных компаний, которые хотят сделать из «базовой потребности предмет для зарабатывания денег». Она отмечает:

«Это стало последней каплей. Мы решили выйти на протест, потому что жилищная ситуация очень сложная, особенно для молодежи. Мы не можем купить жилье, мы не можем его арендовать. В Испании ведь много пустующих домов. Люди думают, что проблема заключается в нехватке домов, и надо просто заняться строительством. Но проблема в том, что большое количество жилого фонда находится в руках очень небольшого числа владельцев».

Клару прерывает ее напарница по протесту Абриль:

«Люди просто устали. Мы больше не доверяем нашим правительствам. У нас уже восемь лет левое правительство. И за эти восемь лет они ничего не сделали для решения жилищной проблемы. Если мы сами ничего не будем делать, то власти ничего и не поменяют. Поэтому мы разбили палаточный лагерь. Самоорганизация – единственный инструмент, который у нас есть».

На вопрос, что нужно делать, чтобы решить проблему, девушки предлагают «рационально организовать распределение жилья, исходя из социальных потребностей», а также «изъять квартиры у инвестиционных компаний и передать их рабочему классу». При этом о провалившихся в парламенте законопроектах они отзываются как «о минимуме», на который должно пойти правительство.

Программой максимум, по мнению девушек, должен стать полный запрет на аренду жилья:

«Жилье не должно сдаваться в аренду. Жилье должно быть обеспечено каждому. Мы вообще не должны платить за дом».

За экспроприацию жилья у инвестиционных фондов и передачу его «рабочему классу» выступает и Ирен, уроженка Кубы. По ее мнению, весь жилой фонд в стране должно контролировать государство и распределять его между жителями Испании.

Протестующие требуют изъять квартиру у инвестиционных фондов.

Протестующие требуют изъять квартиру у инвестиционных фондов.

REUTERS/Violeta Santos Moura

Остальные протестующие, с которыми пообщался The Insider, также признавались, что требуют от правительства изъятия квартир у инвестиционных фондов и передачи их «рабочему классу».

Подготовленные правительством законопроекты, которые должны были смягчить жилищный кризис в стране, провалились из-за голосов против со стороны правых партий, а также каталонских националистов. Правые партии, которые после выборов 29 ноября имеют все шансы сместить левое правительство, выступают за расширение строительства нового жилья в Испании и не поддерживают идеи ограничений арендной платы и тем более передачи жилого фонда из частных рук под управление государства.

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Публикация:«Умерла 87-летняя испанка, чье выселение из квартиры обернулось протестами. The Insider выяснил, как люди объясняют свой выход на митинги»

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