В десятках городов Испании прошли протесты после провала голосования в парламенте по законопроекту о бессрочной аренде жилья

Десятки тысяч человек вышли на улицы Мадрида и других городов Испании на фоне жилищного кризиса и отказа парламента поддержать законопроект, запрещающий собственнику отказываться от продления контракта аренды только потому, что срок договора закончился. Об этом сообщает газета The Guardian. Накануне испанский парламент проголосовал против мер, разработанных левым коалиционным правительством, которые должны были смягчить кризис нехватки жилья в стране.

Власти Испании заявляют, что в субботних протестах по всей стране участвовали около 70 тысяч человек. Организаторы акций оценивают число участников в 500 тысяч, отмечает The Guardian. Митингующие призывали к всеобщей забастовке и требовали от правительства срочных мер для урегулирования жилищного кризиса. По данным издания, протесты прошли в 50 городах и в основном носили мирный характер. Однако в Валенсии дело все-таки дошло до столкновений с полицией, которая применила резиновые пули и слезоточивый газ для разгона демонстрантов.

В пятницу, 2 октября, парламент Испании проголосовал против двух пакетов мер, которые, по планам коалиционного правительства, должны были смягчить проблему нехватки жилья. Как пояснили в крупнейшей оппозиционной консервативной Народной партии, они отказались от поддержки мер, поскольку «строительство, а не указы повышает доступность жилья». Также против мер проголосовали ультраправая партия Vox и каталонская Junts, выступающая за независимость региона от Испании. При этом последняя как раз выступает за защиту арендаторов, однако накануне голосования внезапно отказалась поддержать документы. Как отметило издание Politico, премьер-министр Испании Педро Санчес после провала в парламенте и на фоне протестов может в ближайшие месяцы объявить о досрочных выборах.

Как писал The Insider, правительство разделило меры на два декрета. Первый предусматривал обязательное продление на два года действующих договоров аренды, истекающих до конца 2028 года, продление защиты уязвимых жильцов от выселения до 2030 года, регулирование сезонной аренды и сдачи квартир по комнатам, а также запрет инвестиционным фондам, которых в Испании называют «фондами-стервятниками», покупать жилую недвижимость до 2028 года.

Второй декрет вводил автоматическое продление договоров аренды жилья и запрет для собственников отказываться от такого продления только лишь по причине завершения срока контракта. Предполагалось, что хозяин квартиры больше не сможет просто дождаться окончания договора и потребовать исправно платящего арендатора освободить жилье. Сейчас испанское законодательство гарантирует арендатору договор как минимум на 5 лет, если собственник физическое лицо, и на 7 лет, если жилье принадлежит компании. После этого предусмотрены дополнительные продления, однако собственник в конечном счете может отказаться от нового договора.

Срочная разработка жилищных декретов последовала за резонансным выселением в Мадриде 87-летней Марикармен Абаскаль, прожившей в своей квартире 71 год, и начавшимися после этого протестами против жилищной политики. Пожилую женщину, которая отказывалась платить рыночную стоимость аренды за жилье в Мадриде, на носилках вынесли из квартиры. Инвестиционный фонд, выкупивший квартиру, в которой она жила, требовал поднять арендную плату более чем на 200%.

Союз арендаторов после этого случая предложил так называемый «декрет Марикармен», одним из ключевых пунктов которого было автоматическое бессрочное продление договоров.