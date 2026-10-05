Премьер Испании Санчес объявил о проведении досрочных парламентских выборов. В выходные в стране прошли протесты из-за жилищного кризиса

Премьер-министр Испании Педро Санчес объявил о проведении 29 ноября досрочных парламентских выборов. Об этом сообщает El Pais. Такое решение было принято после того, как в пятницу парламент проголосовал против разработанных властями мер для решения жилищного кризиса в стране. В результате этого в 50 испанских городах на минувших выходных прошли протесты. Как отмечает издание Politico, досрочные выборы могут закончиться падением последнего крупного левого правительства в Европе и уходом Санчеса — одного из главных критиков президента США Дональда Трампа на континенте.

Объявляя решение о досрочных выборах, Санчес заявил:

«Более трех лет назад избиратели вновь решили отдать предпочтение прогрессивному коалиционному правительству. Нам пришлось справляться с беспрецедентными чрезвычайными ситуациями, работать в очень сложной международной обстановке… Нам пришлось бороться с очень влиятельными элитами, которые не участвуют в выборах, но хотят контролировать нашу страну. И с худшей оппозицией в истории, которая блокирует политику, полезную для страны. Несмотря на это, Испания двигается вперед. Это самая быстрорастущая экономика в ЕС, а покупательная способность в ней выросла в три раза больше, чем во Франции или Германии. Мы стремились построить лучший мир. Мы поддерживали Украину, ЕС и ООН. Мы удвоили нашу международную помощь. Всё это сделало Испанию эталоном мира, феминизма и процветания».

Премьер признал, что его правительство также совершало ошибки, которые предстоит исправить, в частности в жилищной сфере. Однако для этого, заверил Санчес, ему нужно «более широкое прогрессивное большинство» в парламенте.

Решение Санчеса объявить досрочное голосование, несмотря на более ранние заявления провести выборы по плану в 2027 году, последовало за провалом подготовленных правительством мер, призванных смягчить жилищный кризис в стране. Срочная разработка законопроектов последовала за резонансным выселением в Мадриде 87-летней Марикармен Абаскаль, прожившей в своей квартире 71 год. Пожилую женщину, которая отказывалась платить рыночную стоимость аренды за жилье в Мадриде, на носилках вынесли из квартиры. Инвестиционный фонд, выкупивший квартиру, в которой она жила, требовал поднять арендную плату более чем на 200%.

Как писал The Insider, правительство разделило меры на два декрета. Первый предусматривал обязательное продление на два года действующих договоров аренды, истекающих до конца 2028 года, продление защиты уязвимых жильцов от выселения до 2030 года, регулирование сезонной аренды и сдачи квартир по комнатам, а также запрет инвестиционным фондам, которых в Испании называют «фондами-стервятниками», покупать жилую недвижимость до 2028 года.

Второй декрет вводил автоматическое продление договоров аренды жилья и запрет для собственников отказываться от такого продления лишь по причине завершения срока контракта. Предполагалось, что хозяин квартиры больше не сможет просто дождаться окончания договора и потребовать исправно платящего арендатора освободить жилье. Сейчас испанское законодательство гарантирует арендатору договор как минимум на 5 лет, если собственник физическое лицо, и на 7 лет, если жилье принадлежит компании. После этого предусмотрены дополнительные продления, однако собственник в конечном счете может отказаться от нового договора.

После того как парламент проголосовал против разработанных властями мер, в 50 городах Испании прошли протесты. Власти Испании заявляли, что в субботу на улицы по всей стране вышли около 70 тысяч человек. Организаторы акций оценивали число участников в 500 тысяч. Митингующие призывали к всеобщей забастовке и требовали от правительства срочных мер для урегулирования жилищного кризиса. В основном митинги носили мирный характер. Однако в Валенсии дело дошло до столкновений с полицией, которая применила резиновые пули и слезоточивый газ для разгона демонстрантов.

Как отмечает Politico, Социалистическая партия сейчас ослаблена коррупционным скандалом, миграционным кризисом, случившимся летом в Сеуте — испанском анклаве на севере Африки, а также неспособностью смягчить жилищный кризис. Издание подчеркивает: досрочные выборы могут ознаменовать падение последнего крупного левого правительства в Европе. По данным опросов, правоцентристская «Народная партия» пользуется поддержкой 34% избирателей. Еще 18% готовы проголосовать за ультраправую Vox. Социалистическая партия Санчеса пользуется популярностью у 26% электората.