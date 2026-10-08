Расследования
Репортажи
Аналитика
RADIOInsider

USD

85.48

EUR

96.33

OIL

104.14

Поддержите нас
Нам очень нужна ваша помощьПодпишитесь на регулярные пожертвования

340

 

 

 

 

 

Новости

Канье Уэст получил $20 млн за отмененные концерты в Петербурге — источники «Коммерсанта»

The Insider
Канье Уэст. Фото: AP

Канье Уэст. Фото: AP

Американский рэпер Канье Уэст получил около $20 млн за концерты, которые должны были состояться в Санкт-Петербурге, но были отменены. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на два источника. «Это не чистый гонорар — из этих денег оплачиваются, например, услуги его персонала», — рассказал один из собеседников газеты. Второй отметил, что музыкант, скорее всего, не вернет деньги, поскольку это не прописано в контракте.

Обновление: Анна Субчева, глава агентства Say Agency, которое организовывало концерты, отрицает, что Уэст получил $20 млн. «У „Коммерсанта“ информация абсолютно ложная, таких цифр просто не существует. <...> Ущерб есть, но он не огромен, мы сможем это пережить», — заявила она изданию Blueprint.

Организатором концертов выступало московское агентство Say Agency (ООО «Сэй Эдженси»). 30 сентября компания заявила, что концерты «в запланированные даты состояться не смогут». Полиция Петербурга начала доследственную проверку в отношении организатора концертов на предмет мошенничества. Покупатели билетов начали обращаться в суды.

4 октября стало известно, что покупателям начали возвращать деньги за билеты.

Say Agency анонсировало концерты Канье Уэста на «Газпром Арене» 10 и 11 октября. Продажа билетов началась в августе. Однако уже 24 августа стадион сообщил, что договор аренды с организатором не заключен и без него концерты состояться не могут. Несмотря на это, билеты оставались в продаже. «Фонтанка» писала, что рекламную кампанию и продажи организатор запустил до заключения договора с ареной и согласования мероприятия с городскими властями.

Статьи по теме

Нам очень нужна ваша помощьПодпишитесь на регулярные пожертвования

Другой способ поддержать издание

Добавьте The Insider в предпочтительные источники Google — наши материалы будут чаще появляться в ваших «Главных новостях». Чем больше читателей выбирают The Insider, тем сильнее сигнал Google о значимости наших материалов.

Хотите поделиться?

Публикация:«Канье Уэст получил $20 млн за отмененные концерты в Петербурге — источники «Коммерсанта»»

Популярное

  1. Недолет. Россия возвращается к самолету 1940-х годов после провала новых проектов
  2. Кара Куму: Как экс-охранник Путина Алексей Дюмин «зачистил» генерала ФСБ по кличке Кум
  3. Охотники за пушечным мясом. Как устроен рынок частных вербовщиков на войну с Украиной
  4. Из России с «русофобией». Как кремлевская пропаганда проникает в латвийский сегмент Telegram под видом рассерженных латышей
  5. Служба в очистке МИД. Глава из книги Сергея Коняшина «Реквием по Востоку»

Подпишитесь на нашу Email-рассылку

Подпишитесь на нашу Email-рассылку

Подписываясь, вы соглашаетесь с пользовательским соглашением и политикой конфиденциальности The Insider, а также с условиями Google reCAPTCHA (Privacy Policy, Terms of Service).

Темы расследований
Fakesperts
Подписаться на Email-рассылку
Подписаться на RSS-ленту
Следите за нами:
О проекте