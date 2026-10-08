Канье Уэст получил $20 млн за отмененные концерты в Петербурге — источники «Коммерсанта»

Американский рэпер Канье Уэст получил около $20 млн за концерты, которые должны были состояться в Санкт-Петербурге, но были отменены. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на два источника. «Это не чистый гонорар — из этих денег оплачиваются, например, услуги его персонала», — рассказал один из собеседников газеты. Второй отметил, что музыкант, скорее всего, не вернет деньги, поскольку это не прописано в контракте.

Обновление: Анна Субчева, глава агентства Say Agency, которое организовывало концерты, отрицает, что Уэст получил $20 млн. «У „Коммерсанта“ информация абсолютно ложная, таких цифр просто не существует. <...> Ущерб есть, но он не огромен, мы сможем это пережить», — заявила она изданию Blueprint.

Организатором концертов выступало московское агентство Say Agency (ООО «Сэй Эдженси»). 30 сентября компания заявила, что концерты «в запланированные даты состояться не смогут». Полиция Петербурга начала доследственную проверку в отношении организатора концертов на предмет мошенничества. Покупатели билетов начали обращаться в суды.

4 октября стало известно, что покупателям начали возвращать деньги за билеты.

Say Agency анонсировало концерты Канье Уэста на «Газпром Арене» 10 и 11 октября. Продажа билетов началась в августе. Однако уже 24 августа стадион сообщил, что договор аренды с организатором не заключен и без него концерты состояться не могут. Несмотря на это, билеты оставались в продаже. «Фонтанка» писала, что рекламную кампанию и продажи организатор запустил до заключения договора с ареной и согласования мероприятия с городскими властями.