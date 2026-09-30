Полиция проверяет организатора концертов Канье Уэста на мошенничество — «Ъ». К агентству подано уже не менее 10 исков

Полиция Санкт-Петербурга начала доследственную проверку организатора отмененных концертов Канье Уэста, ООО «Сэй Эдженси» (Say Agency), на предмет возможного мошенничества в особо крупном размере, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источник. Решение о возбуждении уголовного дела пока не принято.
Проверку проводит УМВД по Петроградскому району Петербурга. По данным «Ъ», поводом могло стать обращение депутата городского заксобрания, которому пожаловались покупатели билетов, не сумевшие вернуть деньги. Собранные материалы планируется передать в Москву, поскольку Say Agency зарегистрировано в столице. Там вопрос о наличии оснований для уголовного дела должен рассмотреть центральный аппарат МВД. Само МВД публично о проверке пока не сообщало.
Как обнаружил The Insider, к этому моменту покупатели уже начали массово обращаться в суды. К 24 сентября в Москве, Петербурге и Воронеже было зарегистрировано шесть исков к Say Agency на общую сумму более 1,4 млн рублей. Три из них были поданы в Москве, два — в Петербурге и один — в Воронеже.
После этого появились новые претензии. 28 сентября жительница Якутска потребовала расторгнуть договор с Say Agency и Intickets и вернуть 108,9 тысячи рублей, уплаченных за три билета вместе с сервисным сбором. По ее словам, после обращения за возвратом денег она получила отказ.
29 сентября суд в Петербурге зарегистрировал еще один иск. Покупатель требует вернуть 34 тысячи рублей за билеты, а также взыскать 5 тысяч рублей компенсации морального вреда и штраф. Intickets отказал ему в возврате, сославшись на то, что билеты были приобретены по акции и являются невозвратными.
Роспотребнадзор еще в начале сентября вынес Say Agency предостережение после жалоб покупателей. Ведомство изучило условия оферты и пришло к выводу, что положение о невозможности вернуть билеты, приобретенные по акции, противоречит законодательству о защите прав потребителей. Гендиректор Say Agency Анна Субчева позднее говорила, что компания считает свои действия законными и передала претензии ведомства юристам.
Два концерта Уэста были анонсированы на «Газпром Арене» на 10 и 11 октября. Билеты стоили от 9 тысяч до 160 тысяч рублей. Say Agency утверждало, что за первые сутки продало около 81 тысячи билетов, а за два дня — более 100 тысяч. Продажи начались 17 августа.
Уже 24 августа «Газпром Арена» сообщила, что договор аренды стадиона с Say Agency не заключен. Сам организатор утверждал, что начал рекламную кампанию и продажи на основании официального письма площадки и что контракт с артистом был подписан. В начале сентября Say Agency опубликовало документы, согласно которым площадка разрешала начать продажи при условии последующего заключения договора аренды и внесения предоплаты.
4 сентября «Газпром Арена» сообщила, что концертов зарубежных исполнителей в ее октябрьском календаре нет. 29 сентября американское агентство Access Opera, связанное с мировым туром Уэста, подтвердило отмену петербургских концертов и рекомендовало покупателям обращаться за возвратом денег в Say Agency. Российский организатор к тому моменту обещал предоставить всю информацию о судьбе выступлений 30 сентября.
По подсчетам «Фонтанки», если исходить из заявленных организатором продаж более 100 тысяч билетов и средней стоимости около 26 тысяч рублей, номинальный объем продаж мог составлять около 2,6 млрд рублей. Еще около 260 млн рублей мог составить сервисный сбор в размере примерно 10%, который по опубликованной оферте Say Agency не подлежал возврату даже при отмене мероприятия.