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Новости

Агентство Access Opera, партнер Канье Уэста, подтвердило отмену его концертов в Петербурге

The Insider
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Агентство Access Opera, партнер рэпера Канье Уэста, официально подтвердило в своем аккаунте в Instagram, что российские концерты музыканта не состоятся. Все запросы на возврат билетов рекомендуется направлять в агентство Say.

В самом агентстве Say обещают обнародовать информацию о концертах 30 сентября, в среду. «Ни раньше, ни позже, наберитесь терпения», – написано в посте в его Telegram-канале. «Газпром Арена», на которой должны были состояться концерты Уэста 10 и 11 октября в Петербурге, в последний раз комментировала их возможность 4 сентября. Тогда представители стадиона заявили, что никаких концертов иностранных артистов на арене в октябре не планируется.

Накануне против проведения концерта выступила представитель МИД РФ Мария Захарова. Она сказала, что Канье Уэст «прославляет нацизм» уже несколько лет: 8 мая 2025 года рэпер выпустил видеоклип, в котором восхвалял Гитлера. Захарова также отметила, что организаторы выступления не подавали заявку на мероприятие в Министерство культуры, сказав, что они «то ли просто непрофессионалы, то ли это какая-то провокация».

По данным РБК, концерты Уэста в России были поддержаны «несколькими чиновниками в Кремле», однако они не согласовали мероприятие с петербуржскими властями и лично с губернатором Александром Бегловым. Те, в своё очередь, запросили ответ из Москвы, но у администрации президента теперь уже возникли вопросы к самому музыканту и его словесной поддержке Гитлера.

Билеты на концерт должны были стоить от 9 до 160 тысяч рублей. Концерт в августе одобрила первый зампред комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко. Тогда она рассказала о своей надежде на то, что Канье «передумал и изменил свое отношение и к Гитлеру, и к России».

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Публикация:«Агентство Access Opera, партнер Канье Уэста, подтвердило отмену его концертов в Петербурге»

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