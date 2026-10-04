Расследования
Репортажи
Аналитика
RADIOInsider

EUR

94.32

OIL

102.61

USD

83.48

Поддержите нас
Нам очень нужна ваша помощьПодпишитесь на регулярные пожертвования

34

 

 

 

 

 

Новости

Покупателям билетов на отмененные концерты Канье Уэста начали возвращать деньги на фоне исков и проверки полиции

The Insider
Evan Agostini / Invision / AP

Evan Agostini / Invision / AP

Покупатели билетов на отмененные концерты Канье Уэста в Санкт-Петербурге начали получать деньги обратно. Пока публично известно не более чем о десяти таких случаях, пишет «Коммерсантъ». По данным газеты, возвраты получили покупатели, которые успели обратиться в суд. Организатор концертов Say Agency обещает открыть возможность возврата для всех покупателей с 12 октября.

Один из покупателей Арсений Соболев рассказал «Коммерсанту», что 2 октября ему вернули более 100 тысяч рублей. Еще 27 августа, после заявления «Газпром Арены» о том, что концерт не может состояться без подписанного договора, он попытался оспорить платеж через банк, однако получил отказ: на тот момент организатор официально не отменил выступления.

11 сентября Соболев обратился в Роспотребнадзор и направил досудебные претензии Say Agency и билетному оператору Intickets. По его словам, Intickets отказал в возврате, сославшись на условия оферты для акционных билетов. 13 сентября покупатель подал иск в Щербинский районный суд Москвы, а позднее продублировал документы на бумаге. После возврата основной суммы Соболев потребовал вернуть также сервисный сбор и отзывать иск пока не намерен.

Покупатели требуют вернуть билеты, сервисные сборы и расходы на поездки

The Insider ранее обнаружил, что к 29 сентября в российские суды поступило как минимум десять исков от покупателей билетов на концерты Канье Уэста. По одному из споров приставы уже начали накладывать арест на средства Say Agency, речь шла о 115,5 тысячи рублей.

Один из крупнейших известных исков поступил в Преображенский суд Москвы. Покупатель приобрел четыре билета за 640 тысяч рублей и заплатил еще 64 тысячи рублей сервисного сбора. Помимо возврата денег он требует неустойку, компенсацию морального вреда, судебные расходы и штраф в размере половины присужденной суммы.

Билеты продавали без договора с «Газпром Ареной»

Say Agency анонсировало концерты Канье Уэста на «Газпром Арене» 10 и 11 октября. Продажа билетов началась в августе. Однако уже 24 августа стадион сообщил, что договор аренды с организатором не заключен и без него концерты состояться не могут. Несмотря на это, билеты продолжали оставаться в продаже. «Фонтанка» писала, что рекламную кампанию и продажи организатор запустил до заключения договора с ареной и согласования мероприятия с городскими властями.

Официально Say Agency сообщило только 30 сентября, что концерты в запланированные даты не состоятся. Компания пообещала открыть возвраты 12 октября и позднее опубликовать правила и условия. За день до этого отмену российских концертов подтвердило американское агентство Access Opera, партнер мирового тура Уэста.

В конце сентября полиция Санкт-Петербурга начала доследственную проверку деятельности Say Agency по признакам возможного мошенничества в особо крупном размере. О возбуждении уголовного дела пока не сообщалось.

При этом билетный оператор Intickets и организатор концертов связаны между собой. Половина Say Agency принадлежит Татьяне Кондратенко, которая также контролирует Intickets. 2 октября из числа совладельцев Intickets вышла структура VK: принадлежавшие ей 40% получила зарегистрированная в августе компания «ТКИ», единственным владельцем которой является Кондратенко. «Фонтанка» отмечает, что после этой сделки Кондратенко фактически контролирует 100% билетного оператора.

Статьи по теме

Нам очень нужна ваша помощьПодпишитесь на регулярные пожертвования

Другой способ поддержать издание

Добавьте The Insider в предпочтительные источники Google — наши материалы будут чаще появляться в ваших «Главных новостях». Чем больше читателей выбирают The Insider, тем сильнее сигнал Google о значимости наших материалов.

Хотите поделиться?

Публикация:«Покупателям билетов на отмененные концерты Канье Уэста начали возвращать деньги на фоне исков и проверки полиции»

Популярное

  1. Недолет. Россия возвращается к самолету 1940-х годов после провала новых проектов
  2. Первейшая леди. Как получилось, что помощница Трампа управляет США
  3. Кара Куму: Как экс-охранник Путина Алексей Дюмин «зачистил» генерала ФСБ по кличке Кум
  4. Из России с «русофобией». Как кремлевская пропаганда проникает в латвийский сегмент Telegram под видом рассерженных латышей
  5. Референдум о Ле Пен: что успех ультраправых на выборах в Сенат говорит о раскладах накануне президентских выборов

Подпишитесь на нашу Email-рассылку

Подпишитесь на нашу Email-рассылку

Подписываясь, вы соглашаетесь с пользовательским соглашением и политикой конфиденциальности The Insider, а также с условиями Google reCAPTCHA (Privacy Policy, Terms of Service).

Темы расследований
Fakesperts
Подписаться на Email-рассылку
Подписаться на RSS-ленту
Следите за нами:
О проекте