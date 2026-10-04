Покупателям билетов на отмененные концерты Канье Уэста начали возвращать деньги на фоне исков и проверки полиции

Покупатели билетов на отмененные концерты Канье Уэста в Санкт-Петербурге начали получать деньги обратно. Пока публично известно не более чем о десяти таких случаях, пишет «Коммерсантъ». По данным газеты, возвраты получили покупатели, которые успели обратиться в суд. Организатор концертов Say Agency обещает открыть возможность возврата для всех покупателей с 12 октября.

Один из покупателей Арсений Соболев рассказал «Коммерсанту», что 2 октября ему вернули более 100 тысяч рублей. Еще 27 августа, после заявления «Газпром Арены» о том, что концерт не может состояться без подписанного договора, он попытался оспорить платеж через банк, однако получил отказ: на тот момент организатор официально не отменил выступления.

11 сентября Соболев обратился в Роспотребнадзор и направил досудебные претензии Say Agency и билетному оператору Intickets. По его словам, Intickets отказал в возврате, сославшись на условия оферты для акционных билетов. 13 сентября покупатель подал иск в Щербинский районный суд Москвы, а позднее продублировал документы на бумаге. После возврата основной суммы Соболев потребовал вернуть также сервисный сбор и отзывать иск пока не намерен.

Покупатели требуют вернуть билеты, сервисные сборы и расходы на поездки

The Insider ранее обнаружил, что к 29 сентября в российские суды поступило как минимум десять исков от покупателей билетов на концерты Канье Уэста. По одному из споров приставы уже начали накладывать арест на средства Say Agency, речь шла о 115,5 тысячи рублей.

Один из крупнейших известных исков поступил в Преображенский суд Москвы. Покупатель приобрел четыре билета за 640 тысяч рублей и заплатил еще 64 тысячи рублей сервисного сбора. Помимо возврата денег он требует неустойку, компенсацию морального вреда, судебные расходы и штраф в размере половины присужденной суммы.

Билеты продавали без договора с «Газпром Ареной»

Say Agency анонсировало концерты Канье Уэста на «Газпром Арене» 10 и 11 октября. Продажа билетов началась в августе. Однако уже 24 августа стадион сообщил, что договор аренды с организатором не заключен и без него концерты состояться не могут. Несмотря на это, билеты продолжали оставаться в продаже. «Фонтанка» писала, что рекламную кампанию и продажи организатор запустил до заключения договора с ареной и согласования мероприятия с городскими властями.

Официально Say Agency сообщило только 30 сентября, что концерты в запланированные даты не состоятся. Компания пообещала открыть возвраты 12 октября и позднее опубликовать правила и условия. За день до этого отмену российских концертов подтвердило американское агентство Access Opera, партнер мирового тура Уэста.

В конце сентября полиция Санкт-Петербурга начала доследственную проверку деятельности Say Agency по признакам возможного мошенничества в особо крупном размере. О возбуждении уголовного дела пока не сообщалось.

При этом билетный оператор Intickets и организатор концертов связаны между собой. Половина Say Agency принадлежит Татьяне Кондратенко, которая также контролирует Intickets. 2 октября из числа совладельцев Intickets вышла структура VK: принадлежавшие ей 40% получила зарегистрированная в августе компания «ТКИ», единственным владельцем которой является Кондратенко. «Фонтанка» отмечает, что после этой сделки Кондратенко фактически контролирует 100% билетного оператора.