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Приставы начали арестовывать средства организатора отмененных концертов Канье Уэста в Петербурге

The Insider
Фото: ПИ «Арена»

Фото: ПИ «Арена»

Приставы наложили арест на средства московского ООО «Сэй Эдженси» (Say Agency), который пытался организовать концерты американского рэпера Канье Уэста в Санкт-Петербурге. В качестве обеспечительной меры арестовано 115 500 рублей, убедился The Insider, изучив данные СПАРК.

Согласно данным базы ФССП, указанная сумма взыскивается с «Сэй Эдженси» в рамках исполнительного производства, возбужденного по решению Октябрьского районного суда Самары. Суд рассматривает гражданский иск о защите прав потребителей. Как сообщает ТАСС, в качестве третьей стороны к делу привлечены ООО «Зенит-Арена» (площадка, на которой должны были пройти концерты Уэста), ООО «Интикетс» (компания, которая продавала билеты) и Роспотребнадзор.

Say Agency анонсировало два выступления Канье Уэста на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге — 10 и 11 октября. В пресс-службе стадиона утверждали, что площадка не заключала договор аренды, соответственно, концерты состояться не могут. В конце сентября стало известно, что полиция Петербурга начала доследственную проверку в отношении организатора концертов на предмет мошенничества.

По данным The Insider, на 29 сентября в российские суды поступило не менее 10 исков от людей, купивших билеты.

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Публикация:«Приставы начали арестовывать средства организатора отмененных концертов Канье Уэста в Петербурге»

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