FT: Еврокомиссия хочет повысить налоги для американских ИТ-корпораций в ЕС и ищет способы не разозлить этим Трампа

Еврокомиссия ищет способ получать больше налогов с Apple, Meta, Google и других американских технологических компаний, не выделяя их в отдельную категорию, пишет Financial Times со ссылкой на шесть чиновников, знакомых с обсуждениями. Для этого Брюссель может расширить общий сбор с крупных корпораций — так ЕС рассчитывает пополнить бюджет и избежать ответных мер администрации Трампа.

Речь идет о доработке уже существующего предложения Corporate Resource for Europe (Core). В нынешнем виде оно обязывает все работающие в ЕС компании с годовой выручкой более €100 млн ежегодно вносить фиксированную сумму. Для транснациональных корпораций это лишь небольшая доля доходов. Если поднять пороги и размер взносов, налог затронет только очень крупный бизнес, а сборы с техногигантов вырастут.

По словам собеседников FT, это сняло бы и главную претензию к Core — большинство стран ЕС против налога, поскольку он ударит по средним европейским компаниям. Один из чиновников ЕС сказал:

«Некоторые европейские столицы выступают против чисто цифрового налога, потому что не хотят злить американцев, а против Core — еще больше. Решение состоит в том, чтобы распространить налог практически на все крупные компании».

Core входит в пакет из пяти новых сборов, которые с 2028 года должны приносить в общий бюджет ЕС около €60 млрд в год. Изменение порогов потребует согласия всех 27 стран блока. Отдельный цифровой налог, по оценке чиновников, вряд ли получит поддержку из-за опасений ответных мер США. Франция, Италия, Испания и Австрия, уже взимающие такие сборы, попали под расследования США по статье 301, которые могут закончиться пошлинами.

В конце июня Трамп пригрозил немедленно ввести 100-процентные пошлины на все товары из любой европейской страны, которая введет налог на цифровые услуги для американских компаний. Ранее он обещал 100-процентную пошлину на французские вина, если Париж не откажется от своего цифрового налога.