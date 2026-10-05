Сергей Брин потратил $102 млн на борьбу с налогом на миллиардеров в Калифорнии. Сам он уехал из штата до налогового дедлайна

Сооснователь Google Сергей Брин пожертвовал уже $102 млн организации Building a Better California, которая борется с предложением ввести в Калифорнии разовый налог на состояние миллиардеров, пишет Fortune. Издание подсчитало, что при нынешней оценке состояния Брина почти в $260 млрд потенциальный налог для него составил бы около $13 млрд.

Сам Брин, по данным нескольких американских СМИ, покинул Калифорнию еще до даты, по которой будет определяться круг налогоплательщиков. Официальный текст Proposition 40 предусматривает налог только для миллиардеров, которые были резидентами штата 1 января 2026 года. Los Angeles Times писала, что Брин переехал в Неваду именно до этого срока. Сам Fortune ранее также сообщал, что Брин и другой сооснователь Google Ларри Пейдж успели покинуть штат до 1 января.

Поэтому приведенная Fortune сумма в $13 млрд — это расчет того, сколько Брин заплатил бы при ставке 5% с нынешней оценки его состояния, если налоговые органы сочтут его резидентом Калифорнии на контрольную дату. Financial Times писала, что покинувшим штат миллиардерам все равно могут грозить проверки налогового резидентства, так как власти учитывают фактические связи человека со штатом.

Если Брин все же окажется обязан платить налог в полном объеме, его нынешние $102 млн политических пожертвований составляют менее 0,8% от потенциальных $13 млрд, подсчитал The Insider.

Налог в 5% и $100 млрд для бюджета

Proposition 40 вынесут на голосование в Калифорнии 3 ноября. Согласно официальному описанию, инициатива предусматривает разовый налог до 5% на облагаемые активы людей с состоянием свыше $1 млрд. Недвижимость, а также некоторые пенсионные активы в налоговую базу не входят.

90% полученных средств предполагается направить на здравоохранение, остальные 10% — на продовольственную помощь, образование и администрирование налога. Законодательное аналитическое управление Калифорнии оценивает, что мера может принести бюджету десятки миллиардов долларов в течение нескольких лет.

Противники инициативы собрали значительно больше денег, чем ее сторонники. По данным Fortune, объем финансирования кампаний против налога превысил $187 млн, тогда как его сторонники привлекли около $32 млн. Брин стал крупнейшим индивидуальным донором противников меры. Официальная калифорнийская база финансирования политических кампаний также показывает, что в 2026 году совокупные политические пожертвования Брина достигли примерно $106 млн. Брин сравнивал предлагаемую меру с советской системой:

«Я бежал от социализма вместе с семьей в 1979 году и знаю, какое разрушительное, репрессивное общество он создал в Советском Союзе».

Брин родился в Москве и переехал с семьей в США в шестилетнем возрасте. Официальный аналитик законодательного собрания Калифорнии допускает, что из-за переезда части миллиардеров штат может ежегодно терять около $1 млрд поступлений от подоходного налога.