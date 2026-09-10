Богатые британцы все чаще переезжают в Европу из-за налогов — Bloomberg

Великобритания постепенно теряет позиции одного из главных мировых центров для сверхбогатых: состоятельные жители страны переезжают в государства с более выгодными налоговыми режимами, а европейские страны усиливают борьбу за их капиталы. Об этом пишет Bloomberg.

Раньше основными конкурентами Лондона считались Женева, Монако и Милан, однако теперь богатых британцев активно привлекают в том числе Греция и Турция. На этой неделе стало известно, что управляющий хедж-фондом Крис Рокос собирается покинуть Великобританию и переехать в Грецию. Вслед за ним Millennium Management готовится открыть первый офис в Афинах.

Греция освобождает зарубежные доходы состоятельных новых резидентов от местного налогообложения на 15 лет. Похожий режим действует в Италии, а Турция недавно ввела льготу сроком на 20 лет и предлагает низкий налог на наследство. В Великобритании ставка налога на наследство может достигать 40%.

В последние годы страну покинули несколько известных финансистов и предпринимателей. Алан Ховард и Джереми Коллер перебрались в Швейцарию, владельцы недвижимости братья Ливингстоны — в Монако. Милан, который Bloomberg связывает с кампанией по привлечению капитала из «опустевшего Лондона», среди прочих привлек топ-менеджера Goldman Sachs Ричарда Гнодде.

Сама Великобритания после отмены прежнего режима для так называемых non-doms ввела четырехлетний Foreign Income and Gains regime (FIG), позволяющий новым резидентам не платить британские налоги с зарубежных доходов. Однако опрошенные Bloomberg налоговые специалисты считают, что четырех лет недостаточно: конкурирующие европейские программы действуют значительно дольше.

Отток богатых уже сказывается на рынке элитной недвижимости Лондона и налоговых поступлениях, пишет Bloomberg. При этом официальная статистика пока не свидетельствует о массовом исходе: за финансовый год, завершившийся в апреле 2025 года, число состоятельных иностранных резидентов, пользовавшихся льготным налогообложением зарубежных доходов, сократилось всего на 0,5%.

Конкуренция идет не только за британских богачей. По данным Bloomberg, Греция и Турция пытаются воспользоваться ухудшением репутации Дубая и Абу-Даби как безопасных финансовых центров после войны на Ближнем Востоке и привлечь оттуда инвесторов и предпринимателей.