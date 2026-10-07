В Германию из Японии экстрадировали россиянина, которого считают разработчиком ПО кибергруппировки вымогателей Qilin

Япония выдала Германии 28-летнего россиянина Владимира К., которого немецкие следователи считают одним из ключевых участников хакерской группировки Qilin. Об этом пишет Der Spiegel. К., известного под ником snake, задержали в Осаке 26 мая, куда он приехал в отпуск с девушкой. 2 октября его доставили рейсом из Токио во Франкфурт, сейчас он находится под стражей.

По данным земельного управления уголовной полиции Северного Рейна — Вестфалии, К. работал на Qilin прежде всего как разработчик и получал значительную долю от выкупов. Группировка появилась в 2022 году под названием Agenda и сдает другим преступникам инфраструктуру для атак с помощью программ-вымогателей в обмен на процент от прибыли. Федеральное ведомство уголовной полиции Германии считает Qilin преступным сообществом.

На след россиянина вышли после того, как в сентябре 2024 года Qilin атаковала логистическую компанию в Северном Рейне — Вестфалии и потребовала $165 тысяч в биткоинах. В ходе негласного расследования полиция проникла в сеть группировки и в компьютер К. и узнала в том числе о его планах поехать в Японию, после чего предупредила японских коллег. Договора об экстрадиции между странами нет, но выдача возможна после проверки.

Только в Германии от Qilin пострадали 152 организации, у которых требовали в общей сложности более $70 млн, заплачена была примерно десятая часть этой суммы. Всего за четыре года группировка пыталась получить $2,9 млрд, жертвы перевели свыше $140 млн. Глава МВД земли Херберт Ройль заявил:

«Это самый крупный удар, который удалось нанести немецким следователям в борьбе с киберпреступностью».

Личности еще троих главных участников Qilin установили, но они, предположительно, находятся в России.

В июне The New York Times сообщила, что расследование взлома британского автопроизводителя Jaguar Land Rover выявило связь атаки с российскими хакерами. Кибератака в августе 2025 года стала самой дорогостоящей в истории Великобритании и на несколько недель остановила работу компании.