Самую дорогостоящую кибератаку в истории Великобритании связали с российскими хакерами — NYT

Росследование масштабного взлома систем британского автопроизводителя Jaguar Land Rover выявило его связь с группой российских хакеров. Об этом пишет газета The New York Times со ссылкой на пять источников, знакомых с ходом расследования.

Кибератака, о которой идет речь, произошла в августе прошлого года. Она вынудила корпорацию отключить свои IT-системы и на несколько недель приостановить все производство. Взлом стал самым дорогостоящим в истории страны.

Ответственность за взлом тогда взяла на себя хакерская группа, в числе которых были британцы, однако еще осенью 2025-го газета The Telegraph писала, что подозрения падают на хакерские группы из России.

Это подтверждают и нынешние выводы расследования, пишет NYT. Российский след в этой хакерской атаке пострадавшей компании также подтвердили в Microsoft. Остается, впрочем, неясным, действовали ли хакеры по указанию Кремля или самостоятельно.

Хакеры использовали уязвимости устаревших технологий Jaguar Land Rover, а также продвинутое программное обеспечение. Опрошенные газетой эксперты по кибербезопасности отметили, что шифрование, которое они запустили, не использовалось в хакерских атаках раньше. Его назвали «очень сложным» и даже «умопомрачительно» сложным».

Кибератаки со стороны поддерживаемых Москвой группировок явление далеко не новое, отмечает NYT. Тем не менее, учитывая именно цель атаки — компания Jaguar — и потенциальное участие российского государства, аналитики приходят к выводу, что это была не обычная атака с целью вымогательства, а именно посягательство на экономические основы Великобритании.

Jaguar Land Rover выпускает не только гражданские автомобили (ими пользуется в том числе король Карл III), но и машины для британских военных. Компания смогла восстановить производство на нормальном уровне только к ноябрю 2025 года — на это ушло около двух месяцев.