Разыскиваемый ФРГ предполагаемый лидер хакерской группировки Trickbot оказался советником Даванкова и выдвигался в Госдуму от «Новых людей»

Виталий Ковалёв, которого власти Германии разыскивают как предполагаемого основателя и руководителя одной из крупнейших киберпреступных группировок Trickbot, работал советником вице-спикера Госдумы Владислава Даванкова и выдвигался партией «Новые люди» на выборы в Госдуму. На связь Ковалёва с Даванковым обратил внимание проект GangExposed.
Сам Даванков в августе 2025 года писал, что Ковалёв «уже больше года» является его советником. Он называл его сторонником «Новых людей», предпринимателем и инвестором в медицинские технологии. Вместе они посещали лабораторию долголетия Волгоградского государственного медицинского университета, а Ковалёв, по словам Даванкова, должен был заниматься продвижением разработок вуза в регионе. Пост Даванкова также репостнул официальный канал ВолгГМУ.
Ковалёва выдвигали на выборы в Госдуму от «Новых людей». При заверении федерального списка партии 10 июля «Ведомости» сообщили, что Ковалёв был исключен из региональной группы № 18, включавшей Калмыкию, Астраханскую и Волгоградскую области. После этого в списке осталось 298 кандидатов. В окончательно зарегистрированном ЦИК списке Ковалёва уже нет.
Федеральное ведомство уголовной полиции Германии BKA разыскивает Виталия Николаевича Ковалёва, родившегося 23 июня 1988 года. Немецкие следователи считают, что под псевдонимами Stern и Ben он основал группировку Trickbot и руководил ею. В карточке розыска также перечислены его другие псевдонимы — Grave, Vincent, Bentley, Bergen и Alex Konor. BKA предполагает, что Ковалёв находится в России.
По данным BKA, Trickbot действовала как минимум с 2016 года и в разные периоды насчитывала более 100 участников. Ее инфраструктура использовалась не только для одноименного вредоносного ПО, но и для Bazarloader, SystemBC, IcedID, Ryuk, Conti и Diavol. Группировка заразила сотни тысяч компьютерных систем по всему миру и получила от преступной деятельности сотни миллионов евро. Среди ее жертв были больницы, государственные учреждения, компании и частные лица.
В мае 2025 года немецкие власти получили международные ордера на арест участников киберпреступных группировок в рамках операции Endgame. BKA сообщало, что международные ордера были выданы в отношении 20 подозреваемых. В отношении Ковалёва также опубликовано красное уведомление Интерпола — запрос правоохранительным органам других стран установить местонахождение человека и при возможности временно задержать его до решения об экстрадиции.
В июле 2026 года Совет ЕС внес Ковалёва в санкционный список за кибератаки. В документе указаны его полное имя, дата рождения и псевдонимы Bentley, Bergen, Alex Konor, Benny, Ben и Stern. В ЕС Ковалёва называют высокопоставленной фигурой, связанной с вредоносными программами Trickbot и Conti, и считают его ответственным за кибератаки, причинившие значительный экономический ущерб.
Trickbot использовался для первоначального проникновения в компьютерные системы, кражи банковских и персональных данных и последующей установки программ-вымогателей. Минюст США утверждал, что Trickbot заразил миллионы компьютеров, в том числе в больницах, школах и компаниях, а его инфраструктура использовалась для распространения Conti.
Conti стала одной из самых масштабных программ-вымогателей своего времени. По данным американского Минюста, она использовалась более чем в тысяче атак по всему миру, а выплаченные жертвами выкупы превысили $150 млн.
Среди целей группировки были медицинские учреждения и экстренные службы. ФБР зафиксировало не менее 16 атак Conti на американские медицинские и экстренные сети, включая службы скорой помощи, полицию и диспетчерские 911. К тому моменту в мире насчитывалось более 400 организаций, пострадавших от Conti.
Связанные с инфраструктурой Trickbot программы-вымогатели нанесли особенно серьезный ущерб здравоохранению во время пандемии COVID-19. В материалах слушаний Сената США говорится, что более 200 атак с использованием Ryuk, тесно связанного с экосистемой Trickbot и Conti, привели почти к $100 млн потерь выручки медицинских организаций и примерно к $500 млн расходов на восстановление систем.