Разыскиваемый ФРГ предполагаемый лидер хакерской группировки Trickbot оказался советником Даванкова и выдвигался в Госдуму от «Новых людей»

По данным BKA, Trickbot действовала как минимум с 2016 года и в разные периоды насчитывала более 100 участников. Ее инфраструктура использовалась не только для одноименного вредоносного ПО, но и для Bazarloader, SystemBC, IcedID, Ryuk, Conti и Diavol. Группировка заразила сотни тысяч компьютерных систем по всему миру и получила от преступной деятельности сотни миллионов евро. Среди ее жертв были больницы, государственные учреждения, компании и частные лица.

В мае 2025 года немецкие власти получили международные ордера на арест участников киберпреступных группировок в рамках операции Endgame. BKA сообщало, что международные ордера были выданы в отношении 20 подозреваемых. В отношении Ковалёва также опубликовано красное уведомление Интерпола — запрос правоохранительным органам других стран установить местонахождение человека и при возможности временно задержать его до решения об экстрадиции.

В июле 2026 года Совет ЕС внес Ковалёва в санкционный список за кибератаки. В документе указаны его полное имя, дата рождения и псевдонимы Bentley, Bergen, Alex Konor, Benny, Ben и Stern. В ЕС Ковалёва называют высокопоставленной фигурой, связанной с вредоносными программами Trickbot и Conti, и считают его ответственным за кибератаки, причинившие значительный экономический ущерб.