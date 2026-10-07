Расследования
Репортажи
Аналитика
RADIOInsider

USD

85.71

EUR

96.03

OIL

100.93

Поддержите нас
Нам очень нужна ваша помощьПодпишитесь на регулярные пожертвования

103

 

 

 

 

 

Новости

Кеми Баденок закрепила лидерство в Консервативной партии Великобритании, тори опасаются превращения в «партию одной женщины» — The Guardian

The Insider
Иллюстрация к материалу

Лидер британских консерваторов Кеми Баденок по итогам партийного съезда в Бирмингеме закрепила свое положение во главе тори, пишет The Guardian. Ее позиции в партии теперь считаются прочными, а большинство консерваторов признают, что курс определяет она. При этом часть однопартийцев опасается, что тори становятся «партией одной женщины».

В интервью GB News Баденок сказала:

«Ваши зрители знают, что иногда бывает футбольная команда, которая разочаровывает. Появляются новый капитан, новый тренер, фактически новый владелец — и это всё я».

Как пишет издание, Баденок опережает собственную партию в опросах и перестраивает ее под себя. Соратники говорят, что решения вроде бесплатных детских садов для людей с доходом выше 100 тысяч фунтов стерлингов она принимает исходя из своих убеждений, а переубедить ее почти невозможно.

Консерваторы по-прежнему получают около 20% в опросах, но партия, по данным издания, сплоченнее, чем многие годы ранее. Это связывают в том числе с уходом недовольных в Reform UK, прежде всего Роберта Дженрика. В завершающей речи Баденок пообещала освободить жилье от налога на наследство. Этот налог взимается с недвижимости дороже 500 тысяч фунтов, поэтому за пределами Лондона и юго-востока Англии мера эта «во многом теоретическая».

Остальные члены теневого кабинета заметно уступают лидеру в узнаваемости. По данным YouGov, Баденок знают 90% избирателей, а нового теневого канцлера Эндрю Гриффита — лишь 22%. Теневой министр юстиции Ник Тимоти назвал это нормальной ситуацией для непопулярной оппозиционной партии, которой нужен сильный лидер, и призвал благодарить судьбу за Баденок.

В конце июля опрос BMG Research показал, что лейбористы во главе с новым премьером Энди Бёрнхэмом впервые за долгое время обошли Reform UK — 28% против 23%. Консерваторы оказались на третьем месте с 20%.

Статьи по теме

Нам очень нужна ваша помощьПодпишитесь на регулярные пожертвования

Другой способ поддержать издание

Добавьте The Insider в предпочтительные источники Google — наши материалы будут чаще появляться в ваших «Главных новостях». Чем больше читателей выбирают The Insider, тем сильнее сигнал Google о значимости наших материалов.

Хотите поделиться?

Публикация:«Кеми Баденок закрепила лидерство в Консервативной партии Великобритании, тори опасаются превращения в «партию одной женщины» — The Guardian»

Популярное

  1. Недолет. Россия возвращается к самолету 1940-х годов после провала новых проектов
  2. Кара Куму: Как экс-охранник Путина Алексей Дюмин «зачистил» генерала ФСБ по кличке Кум
  3. Охотники за пушечным мясом. Как устроен рынок частных вербовщиков на войну с Украиной
  4. Из России с «русофобией». Как кремлевская пропаганда проникает в латвийский сегмент Telegram под видом рассерженных латышей
  5. Служба в очистке МИД. Глава из книги Сергея Коняшина «Реквием по Востоку»

Подпишитесь на нашу Email-рассылку

Подпишитесь на нашу Email-рассылку

Подписываясь, вы соглашаетесь с пользовательским соглашением и политикой конфиденциальности The Insider, а также с условиями Google reCAPTCHA (Privacy Policy, Terms of Service).

Темы расследований
Fakesperts
Подписаться на Email-рассылку
Подписаться на RSS-ленту
Следите за нами:
О проекте