Кеми Баденок закрепила лидерство в Консервативной партии Великобритании, тори опасаются превращения в «партию одной женщины» — The Guardian

Лидер британских консерваторов Кеми Баденок по итогам партийного съезда в Бирмингеме закрепила свое положение во главе тори, пишет The Guardian. Ее позиции в партии теперь считаются прочными, а большинство консерваторов признают, что курс определяет она. При этом часть однопартийцев опасается, что тори становятся «партией одной женщины».

В интервью GB News Баденок сказала:

«Ваши зрители знают, что иногда бывает футбольная команда, которая разочаровывает. Появляются новый капитан, новый тренер, фактически новый владелец — и это всё я».

Как пишет издание, Баденок опережает собственную партию в опросах и перестраивает ее под себя. Соратники говорят, что решения вроде бесплатных детских садов для людей с доходом выше 100 тысяч фунтов стерлингов она принимает исходя из своих убеждений, а переубедить ее почти невозможно.

Консерваторы по-прежнему получают около 20% в опросах, но партия, по данным издания, сплоченнее, чем многие годы ранее. Это связывают в том числе с уходом недовольных в Reform UK, прежде всего Роберта Дженрика. В завершающей речи Баденок пообещала освободить жилье от налога на наследство. Этот налог взимается с недвижимости дороже 500 тысяч фунтов, поэтому за пределами Лондона и юго-востока Англии мера эта «во многом теоретическая».

Остальные члены теневого кабинета заметно уступают лидеру в узнаваемости. По данным YouGov, Баденок знают 90% избирателей, а нового теневого канцлера Эндрю Гриффита — лишь 22%. Теневой министр юстиции Ник Тимоти назвал это нормальной ситуацией для непопулярной оппозиционной партии, которой нужен сильный лидер, и призвал благодарить судьбу за Баденок.

В конце июля опрос BMG Research показал, что лейбористы во главе с новым премьером Энди Бёрнхэмом впервые за долгое время обошли Reform UK — 28% против 23%. Консерваторы оказались на третьем месте с 20%.