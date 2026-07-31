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Ультраправая Reform UK впервые за долгое время проигрывает лейбористам в опросах. «Просадка произошла среди пришедших недавно» – эксперт

The Insider
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Лейбористы во главе с Энди Бёрнхэмом впервые за долгое время обошли Reform UK — по опросу BMG Research, проведенному для издания The i Paper, за партию Бёрнхэма готовы проголосовать 28% респондентов против 23% у партии Найджела Фаража. Третьими идут консерваторы с 20%, следом — либеральные демократы и «Зелёные», у которых по 10%. Reform потеряла четыре процентных пункта, «Зелёные» — три. Это третий за неделю опрос, показывающий лидерство лейбористов, и первый за 16 месяцев случай, когда в опросе BMG лидирует не Reform.

Директор по исследованиям BMG Роб Стразерс считает, что теперь «можно начинать уверенно говорить» о реальности «бёрнхэмовского отскока». По его оценке, Бёрнхэм возвращает избирателей у партий левее лейбористов, включая «Зелёных», а Reform «сжимают с обеих сторон» тори и еще более правая Restore Britain. Рост поддержки Стразерс связывает с потоком заявлений нового премьера в первую неделю в должности — снижением НДС на электроэнергию, ограничением стоимости проезда в автобусе в £2 и сокращением ставок для пабов и ресторанов. При этом при таком результате на всеобщих выборах лейбористы стали бы крупнейшей партией, но не получили бы большинства.

Специалист по британским политическим коммуникациям Иван Корж отметил в интервью The Insider, что избиратели не отвернулись от Фараджа целиком:

«Его твердое ядро сохранилось, Reform UK по-прежнему получает больше 20% во многих опросах и остается одной из ведущих партий по общенациональной поддержке. Просадка произошла прежде всего среди тех, кто пришел к Фараджу сравнительно недавно и воспринимал его как инструмент протеста против всей британской политической системы.

После Брекзита Фарадж заново придумал себе политическую роль, сделав главным содержанием своей политики борьбу с истеблишментом. Reform UK выросла на простом тезисе, что страна управляется плохо, старые партии не отличаются друг от друга, а Вестминстер давно перестал слышать обычных людей. Проблема в том, что со временем сам Фарадж стал всё больше напоминать тот истеблишмент, против которого выступает. Он в политике больше тридцати лет, был депутатом Европарламента, руководил несколькими партиями, восемь раз баллотировался в Палату общин. На этом фоне истории с финансированием, включая не внесенный вовремя в парламентский реестр подарок на £5 млн, подрывают главное обещание его бренда — что он якобы не такой, как остальные политики.

Довыборы в Клактоне тоже выглядят для него не лучшим образом. Фарадж сам сложил мандат, чтобы снова баллотироваться в том же округе, фактически превратив голосование в личный референдум о доверии. Основные партии отказались участвовать, а самым заметным соперником стал сатирический кандидат Граф Бинфейс — человек с мусорным ведром на голове. Кампания, задуманная как демонстрация силы, всё больше похожа на медийное шоу вокруг самого Фараджа.

Приход Бёрнхэма на Даунинг-стрит дал части протестного электората альтернативу, которой при Кире Стармере не было. Бёрнхэм харизматичнее, лучше чувствует внутреннюю политику и начал с мер, которые легко связать с повседневной жизнью, — транспорт, счета за электричество, поддержка пабов и малого бизнеса. Фарадж годами говорил британцам, что система сломана, а Бёрнхэм пришел и предложил сначала попробовать ее починить.

Но рост лейбористов идет главным образом за счет возвращения бывших сторонников партии, ушедших к зелёным, либеральным демократам или в категорию неопределившихся. Массового перехода убежденных избирателей Reform UK к Бёрнхэму пока не произошло. У Фараджа нет такого движения, как у Трампа в США, где поддержка давно превратилась для значительной части республиканцев в культурную и групповую идентичность. Для многих избирателей Reform UK Фарадж был скорее страшилкой против Вестминстера, чем лидером, которому готовы прощать всё.

В то же время говорить о конце Reform UK преждевременно. Бёрнхэм сейчас наслаждается медовым месяцем, его обещания пока не столкнулись с бюджетными реалиями и медленной работой британского государства. Если стоимость жизни не снизится, государственная медицина не станет работать лучше, а миграция останется на прежнем уровне, многие из ушедших вполне могут вернуться к Фараджу. Лейбористы получили 411 мест в 2024 году, а менее чем через два года оказались позади Reform UK в большинстве опросов. Сейчас Фарадж теряет первое место и часть политических попутчиков, но свой ядерный электорат он пока не потерял».

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