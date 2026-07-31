Ультраправая Reform UK впервые за долгое время проигрывает лейбористам в опросах. «Просадка произошла среди пришедших недавно» – эксперт

Лейбористы во главе с Энди Бёрнхэмом впервые за долгое время обошли Reform UK — по опросу BMG Research, проведенному для издания The i Paper, за партию Бёрнхэма готовы проголосовать 28% респондентов против 23% у партии Найджела Фаража. Третьими идут консерваторы с 20%, следом — либеральные демократы и «Зелёные», у которых по 10%. Reform потеряла четыре процентных пункта, «Зелёные» — три. Это третий за неделю опрос, показывающий лидерство лейбористов, и первый за 16 месяцев случай, когда в опросе BMG лидирует не Reform.

Директор по исследованиям BMG Роб Стразерс считает, что теперь «можно начинать уверенно говорить» о реальности «бёрнхэмовского отскока». По его оценке, Бёрнхэм возвращает избирателей у партий левее лейбористов, включая «Зелёных», а Reform «сжимают с обеих сторон» тори и еще более правая Restore Britain. Рост поддержки Стразерс связывает с потоком заявлений нового премьера в первую неделю в должности — снижением НДС на электроэнергию, ограничением стоимости проезда в автобусе в £2 и сокращением ставок для пабов и ресторанов. При этом при таком результате на всеобщих выборах лейбористы стали бы крупнейшей партией, но не получили бы большинства.

Специалист по британским политическим коммуникациям Иван Корж отметил в интервью The Insider, что избиратели не отвернулись от Фараджа целиком: