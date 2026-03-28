Британский закон об ограничении иностранных донатов прежде всего ударит по Reform UK, получающей из-за рубежа больше других партий — эксперт

Правительственная комиссия Великобритании рекомендовала ввести годовой лимит на пожертвования от британских граждан, живущих за рубежом, — от £100 до £300 тысяч — а криптовалютные донаты временно запретить. Доклад подготовил Филип Рикрофт, бывший постоянный секретарь МВД. По его словам, зарубежные пожертвования сложнее отследить и проконтролировать, а доноры-нерезиденты не несут тех же налоговых обязательств, что и жители страны.
За последний год крайне правая партия Reform UK, лидирующая в опросах, получила около £12 млн от базирующегося в Таиланде инвестора Кристофера Харборна, а также ряд пожертвований от доноров из Монако. Рикрофт также указал на угрозу вмешательства со стороны враждебных государств — России, Китая и Ирана — и предупредил о рисках влияния акторов из союзных стран: в частности, американский миллиардер Илон Маск публично допускал возможность финансовых вложений в британскую политику.
Как рассказал в беседе с The Insider международный обозреватель, бывший главный редактор Русской службы Би-би-си Андрей Остальский, поскольку Reform UK получает донаты от зарубежных источников больше других партий, такой закон прежде всего ударит по ней:
«Впрочем, некоторые обозреватели задаются логичным вопросом: почему лимит вводится только для зарубежных пожертвователей? Внутри страны никаких ограничений по-прежнему нет — любой британец, компания или организация могут пожертвовать партии любую сумму. Между тем деньги на агитацию действительно влияют на результат выборов: профессиональный пиар приносит голоса, и тому немало примеров.
Что касается угрозы иностранного вмешательства — она реальна, хотя, насколько она связана именно с пожертвованиями, большой вопрос. Показателен скандал с бывшим лидером Reform UK в Уэльсе и депутатом Европарламента до 2020 года Джимом Ньютоном, который признался в получении взяток от пророссийского украинского деятеля Олега Волошина за распространение российской пропаганды. Он признал вину и получил десять лет тюрьмы. Известны и другие случаи работы британцев на Китай и Иран. Правительство рассчитывает, что лимит в £100 тысяч станет хотя бы частичным барьером для иностранных структур, использующих финансовые каналы для влияния на британскую политику».