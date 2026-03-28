Британский закон об ограничении иностранных донатов прежде всего ударит по Reform UK, получающей из-за рубежа больше других партий — эксперт

Правительственная комиссия Великобритании рекомендовала ввести годовой лимит на пожертвования от британских граждан, живущих за рубежом, — от £100 до £300 тысяч — а криптовалютные донаты временно запретить. Доклад подготовил Филип Рикрофт, бывший постоянный секретарь МВД. По его словам, зарубежные пожертвования сложнее отследить и проконтролировать, а доноры-нерезиденты не несут тех же налоговых обязательств, что и жители страны.

За последний год крайне правая партия Reform UK, лидирующая в опросах, получила около £12 млн от базирующегося в Таиланде инвестора Кристофера Харборна, а также ряд пожертвований от доноров из Монако. Рикрофт также указал на угрозу вмешательства со стороны враждебных государств — России, Китая и Ирана — и предупредил о рисках влияния акторов из союзных стран: в частности, американский миллиардер Илон Маск публично допускал возможность финансовых вложений в британскую политику.

Как рассказал в беседе с The Insider международный обозреватель, бывший главный редактор Русской службы Би-би-си Андрей Остальский, поскольку Reform UK получает донаты от зарубежных источников больше других партий, такой закон прежде всего ударит по ней: