В Великобритании правительство собирается ограничить зарубежные донаты партиям и запретить криптовалютные пожертвования

The Insider
Фото: Reuters

Фото: Reuters

Комиссия по выборному законодательству правительства Великобритании рекомендовала ввести годовой лимит на пожертвования от британских граждан, проживающих за рубежом, — от £100 тысяч до £300 тысяч, а криптовалютные донаты временно запретить.

Рекомендации подготовил Филип Рикрофт, бывший постоянный секретарь МВД. По его словам, без этих ограничений сохраняется риск иностранного вмешательства во внутреннюю политику страны, поскольку зарубежные пожертвования сложнее отследить и проконтролировать. Рикрофт также указал на неравенство: доноры-нерезиденты не несут тех же налоговых обязательств, что жители Великобритании.

Как отмечает The Guardian, выводы доклада больнее всего ударят по крайне правой Reform UK, очень резко набравшей популярность в последние годы — партия за 2025 год получила около £12 млн от находящегося в Таиланде инвестора Кристофера Харборна, а также ряд пожертвований от доноров из Монако. Рикрофт особо выделил угрозу со стороны враждебных государств — России, Китая и Ирана. В качестве примера косвенного влияния он привел статистику, согласно которой во время иранского отключения интернета разжигающие рознь комментарии о независимости Шотландии сократились примерно на четверть.

Рикрофт предупредил и о рисках вмешательства со стороны акторов из союзных с Великобританией стран. В качестве примера он привел США: миллиардер Илон Маск публично допускал возможность финансовых вложений в британскую политику.

Ранее The Insider писал о том, как Reform UK из маргинальной силы превратилась в лидера британских опросов.

