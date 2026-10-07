Экс-глава разведки Германии Август Ханнинг мог передавать секретные документы Азербайджану — Der Spiegel

Бывший глава Федеральной разведывательной службы Германии (BND) Август Ханнинг мог передавать секретные документы агенту из Азербайджана. Об этом говорится в расследовании Der Spiegel. Ранее федеральная прокуратура ФРГ сообщила об аресте Ханнинга по подозрению в шпионаже и госизмене.

Как пишет Der Spiegel, Ханнинг, задержанный по подозрению в шпионаже и разглашении государственной тайны, мог передавать секретную информацию контакту в Азербайджане. Отмечается, что бывший глава BND готовил аналитический доклад для азербайджанской разведки.

По данным следствия, на которые ссылается издание, экс-руководитель немецкой разведки незаконно получил 2 тысячи секретных документов и мог поделиться ими во время общения с иностранным агентом. При этом неизвестно, дошел ли подготовленный Ханнингом анализ до адресата. Официально власти Германии не подтверждали, что подозревают бывшего руководителя BND в работе на Баку. Однако его связь с Азербайджаном не вызывает сомнений: он официально входил в состав правления «Немецко-азербайджанского форума».

Ранее сообщалось, что вместе с Ханнингом задержали бывшего руководителя его аппарата — Манфреда Д. Ханнинг занимал должность главы BND с декабря 1998 года до ноября 2005 года. По версии прокуратуры, в 2010-м он договорился с Манфредом Д., что тот будет передавать ему информацию из BND в обмен на вознаграждение. Полученные документы Ханнинг собирался использовать в своей частной консультационной деятельности, которой тогда занимался. По данным немецких изданий Süddeutsche Zeitung, NDR и WDR, среди документов, полученных Ханнингом, были материалы зарубежных партнерских агентств, документы об иранской ядерной программе и о российских военных.

Известно, что по меньшей мере в одном из случаев Ханнинг подготовил отчет по безопасности для иностранной разведывательной службы. По данным немецких СМИ, отчет точно не касался России. При этом, как ранее обнаружил The Insider, после увольнения из BND у Ханнинга было как минимум семь поездок в Россию — с 2015 по 2019 год.

Некоторые из них длились меньше суток: Ханнинг прилетал в Москву вечером и улетал на следующий день. Например, летом 2016-го он прилетел в Москву из Мюнхена вечером 6 июля, а днем 7 июля улетел в Берлин. Еще одна подобная поездка — уже из немецкой столицы и обратно — произошла в мае 2019-го.

Расследование в отношении Ханнинга идет на протяжении нескольких месяцев. Он попал в поле зрения силовиков в связи с возможной причастностью к похищению детей бизнесвумен Кристины Блок из Гамбурга. В рамках этого дела в доме Ханнинга в сентябре 2025-го прошли обыски, в ходе которых и нашли некоторые документы.