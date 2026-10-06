Бывшего главу немецкой разведки арестовали по подозрению в шпионаже. The Insider обнаружил, что он как минимум семь раз ездил в Россию

Федеральная прокуратура Германии сообщает об аресте бывшего главы Федеральной разведывательной службы Германии (BND) Августа Ханнинга по подозрению в шпионаже и госизмене. Вместе с Ханнингом задержали бывшего руководителя его аппарата — Манфреда Д.

Ханнинг занимал должность главы BND с декабря 1998 года до ноября 2005 года. По версии прокуратуры, в 2010-м он договорился с Манфредом Д., что тот будет передавать ему информацию из BND в обмен на вознаграждение.

Полученные документы Ханнинг собирался использовать в своей частной консультационной деятельности, которой тогда занимался. С того момента и до 2022 года он получил таким образом порядка 2 тысяч документов, многие из которых были засекречены.

Эти материалы предназначались исключительно для внутреннего использования BND и содержали, в частности, данные ситуационных брифингов. По данным немецких изданий Süddeutsche Zeitung, NDR и WDR, среди документов были материалы зарубежных партнерских агентств, документы об иранской ядерной программе и о российских военных.

Известно, что по меньшей мере в одном из случаев Ханнинг подготовил отчет по безопасности для иностранной разведывательной службы. Какой именно, неясно, но, по данным СМИ, отчет точно не касался России.

Между тем уже после увольнения из BND у Ханнинга было как минимум семь поездок в Россию, обнаружил The Insider. Все они укладываются в период с 2015 по 2019 год.

Некоторые из этих поездок длились меньше суток: Ханнинг прилетал в Москву вечером и улетал на следующий день. Например, летом 2016-го он прилетел в Москву из Мюнхена вечером 6 июля, а днем 7 июля улетел в Берлин. Еще одна подобная поездка — уже из немецкой столицы и обратно — произошла в мае 2019-го.

Расследование в отношении Ханнинга идет на протяжении нескольких месяцев. Он попал в поле зрения силовиков в связи с возможной причастностью к похищению детей бизнесвумен Кристины Блок из Гамбурга в прошлом году. В рамках этого дела в доме Ханнинга прошли обыски, в ходе которых и нашли некоторые документы.