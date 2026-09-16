Российские агенты готовили покушения в США и Европе. Это первая задокументированная попытка разведки России убить человека на территории США

В США обвинили двоих граждан России, двоих кубинцев и одного венесуэльца в работе на российскую разведку и подготовке покушений в Америке и Европе, включая убийство российских оппозиционеров. Об этом сообщается на сайте Минюста США. По данным The Insider, речь идет о первой задокументированной попытке российской разведки убить человека на территории США. Помимо убийств, за которые исполнителям предлагалось до $40 тысяч, агенты вербовали людей для диверсий во «всех странах, которые помогают Украине».
Минюст США рассекретил обвинение против пяти человек, работавших, как полагает следствие, на российскую разведку. Речь идет о 63-летнем Юрии Храмееве — бывшем полковнике российских спецслужб, его 27-летнем сыне — офицере ФСБ Кирилле Храмееве, 35-летнем гражданине Кубы Оэмисе Ромагосе Дуррути, 35-летнем кубинце Яиделе Дельгадо Суаресе, известном как Викинг, и 22-летнем гражданине Венесуэлы Анхеле Эдуардо Кастро. Генпрокурор США Тодд Бланш, комментируя дело, заявил:
«Наша задача — остановить противников Америки от развязывания насилия и террора на американской земле».
По словам помощника генпрокурора США Джона Айзенберга, преступники пытались «вербовать граждан США и иностранцев для совершения убийств по указанию Кремля». Летом сеть завербовала резидента США для слежки за известным российским оппозиционером, который в опубликованных документах обозначен как «Жертва-1». Суарес пообещал завербованному от $1000 до $1500, чтобы тот сделал фотографии и видеозаписи мест, связанных с потенциальной жертвой. После того, как задание было выполнено, завербованному было предложено убить оппозиционера за $40 тысяч. Когда житель США отказался убивать своими руками, его попросили порекомендовать «кого-нибудь, кто может это сделать».
По данным The Insider, российская разведка намеренно использовала проживающих в РФ кубинцев и венесуэльцев, чтобы завербовать живущего в США венесуэльца сначала для слежки за российским оппозиционером, а затем и для его убийства. В роли связующего выступил Анхель Эдуардо Кастро, ранее игравший в бейсбол в Венесуэле.
В конце июля Кастро связался со своим соотечественником, живущим в США, и поручил ему следить за российским оппозиционером в Вашингтоне. Для связи использовался шифр: в задании о слежке говорилось о необходимости «замерить земельный участок и предоставить замеры», а убийство называлось «строительством». По информации The Insider, речь идет о первой задокументированной попытке российской разведки убить человека на территории США.
Та же самая сеть, отмечает Минюст США, в 2025 году завербовала гражданина США для слежки за еще одним российским оппозиционером — «Жертвой-2», проживающим в Литве. В этом эпизоде основную роль сыграли отец и сын Храмеевы. Храмеев-младший попросил завербованного сделать снимки по адресу проживания потенциальной жертвы, а Храмеев-старший предложил тому $25 тысяч за убийство. В заявлении Минюста рассказывается:
«Юрий Храмеев заявил гражданину США, что они хотят смерти Жертвы-2, потому что он „распространяет грязь о моей стране“ и „искажает историю“. Затем Юрий Храмеев отправил гражданину США фотографию жертвы и описал, что его можно убить, „бросив бутылку бензина“ или „вонзив в него нож“. После того как гражданин США отказался совершить убийство, Юрий Храмеев предложил ему „более простую работу“, которая могла включать в себя „поджог склада с имуществом или продуктами“ или „бросание бутылки бензина в электроподстанции“. Юрий Храмеев ясно дал понять гражданину США, что цель — „все страны, которые помогают Украине“, и что он предлагает „серьезные деньги за серьезную работу“. Наконец Юрий Храмеев подтвердил, что он является „полковником российских разведывательных служб“».
В Минюсте отмечают, что сеть, вероятно, вербовала и других лиц для совершения диверсий в Европе. По данным ведомства, кубинец Дуррути в июне 2024 года координировал диверсию в Чехии, а в сентябре 2024-го — в Литве.
Всех пятерых обвиняют в участии в заговоре с целью финансирования терроризма. Юрия Храмеева, Суареса и Кастро также обвиняют в заговоре с целью совершения заказного убийства. По первому обвинению фигурантам грозит наказание вплоть до 20 лет лишения свободы, по второму — до 10 лет. Все они сейчас находятся на свободе.