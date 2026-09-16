Российские агенты готовили покушения в США и Европе. Это первая задокументированная попытка разведки России убить человека на территории США

В США обвинили двоих граждан России, двоих кубинцев и одного венесуэльца в работе на российскую разведку и подготовке покушений в Америке и Европе, включая убийство российских оппозиционеров. Об этом сообщается на сайте Минюста США. По данным The Insider, речь идет о первой задокументированной попытке российской разведки убить человека на территории США. Помимо убийств, за которые исполнителям предлагалось до $40 тысяч, агенты вербовали людей для диверсий во «всех странах, которые помогают Украине».

Минюст США рассекретил обвинение против пяти человек, работавших, как полагает следствие, на российскую разведку. Речь идет о 63-летнем Юрии Храмееве — бывшем полковнике российских спецслужб, его 27-летнем сыне — офицере ФСБ Кирилле Храмееве, 35-летнем гражданине Кубы Оэмисе Ромагосе Дуррути, 35-летнем кубинце Яиделе Дельгадо Суаресе, известном как Викинг, и 22-летнем гражданине Венесуэлы Анхеле Эдуардо Кастро. Генпрокурор США Тодд Бланш, комментируя дело, заявил:

«Наша задача — остановить противников Америки от развязывания насилия и террора на американской земле».

По словам помощника генпрокурора США Джона Айзенберга, преступники пытались «вербовать граждан США и иностранцев для совершения убийств по указанию Кремля». Летом сеть завербовала резидента США для слежки за известным российским оппозиционером, который в опубликованных документах обозначен как «Жертва-1». Суарес пообещал завербованному от $1000 до $1500, чтобы тот сделал фотографии и видеозаписи мест, связанных с потенциальной жертвой. После того, как задание было выполнено, завербованному было предложено убить оппозиционера за $40 тысяч. Когда житель США отказался убивать своими руками, его попросили порекомендовать «кого-нибудь, кто может это сделать».

По данным The Insider, российская разведка намеренно использовала проживающих в РФ кубинцев и венесуэльцев, чтобы завербовать живущего в США венесуэльца сначала для слежки за российским оппозиционером, а затем и для его убийства. В роли связующего выступил Анхель Эдуардо Кастро, ранее игравший в бейсбол в Венесуэле.

В конце июля Кастро связался со своим соотечественником, живущим в США, и поручил ему следить за российским оппозиционером в Вашингтоне. Для связи использовался шифр: в задании о слежке говорилось о необходимости «замерить земельный участок и предоставить замеры», а убийство называлось «строительством». По информации The Insider, речь идет о первой задокументированной попытке российской разведки убить человека на территории США.

Та же самая сеть, отмечает Минюст США, в 2025 году завербовала гражданина США для слежки за еще одним российским оппозиционером — «Жертвой-2», проживающим в Литве. В этом эпизоде основную роль сыграли отец и сын Храмеевы. Храмеев-младший попросил завербованного сделать снимки по адресу проживания потенциальной жертвы, а Храмеев-старший предложил тому $25 тысяч за убийство. В заявлении Минюста рассказывается: