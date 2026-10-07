Лида Мониава останется на посту директора «Дома с маяком». Она собиралась покинуть эту должность из-за уголовного дела

Руководительница благотворительного фонда «Дом с маяком» Лидия Мониава останется на этом посту. Из-за уголовного дела она собиралась покинуть свою должность. Накануне дело против нее прекратили. Об этом адвокат Мониавы рассказал изданию РБК.

«Мы с самого начала говорили о том, что в ее действиях нет состава преступления. Она не виновата в деяниях, которые ей инкриминируют. Вот, наконец, следствие сделало соответствующие выводы. Она продолжает работать в „Доме с маяком“. Дом продолжает функционировать, помощь детям оказывается. <...> Если нет приговора и нет судебного следствия, дело прекращено, значит, нет оснований для нее покидать пост директора», — цитирует издание представителя защиты Михаила Бирюкова.

Ограничения против Мониавы, однако, всё еще действуют, добавил он. Она находится под запретом определенных действий, носит электронный браслет. Чтобы ограничения были сняты, Следственный комитет должен уведомить ФСИН. Сделал ли это следователь, пока неизвестно.

Об уголовном деле против главы фонда «Дом с маяком» стало известно в начале сентября. У Мониавы прошел обыск, ее допросили по делу о «фейках». Следователи утверждали, что Мониава выложила в своем Telegram-канале, доступном неограниченному кругу лиц, якобы «заведомо ложную информацию» о действиях российской армии против мирных жителей Украины.

Позже Мониава сообщила, что покинет пост главы фонда из-за уголовного дела и выйдет из его правления. Накануне ее дело прекратили в связи с отсутствием состава преступления. Новую кандидатуру за это время не подобрали, и Мониава останется работать на прежней должности.