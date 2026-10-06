Уголовное дело против руководительницы «Дома с маяком» Лидии Мониавы о «фейках» об армии прекращено

Следствие прекратило уголовное дело против руководительницы благотворительного фонда «Дом с маяком» Лидии Мониавы, которую обвиняли в распространении «фейков» о российской армии. Об этом сообщил ее защитник Михаил Бирюков «Интерфаксу». Бирюков сказал: «Со слов следователя, уголовное дело прекращено».

По словам адвоката, преследование прекратили из-за отсутствия в действиях Мониавы состава преступления. Ей вменяли пункт «д» части 2 статьи 207.3 УК — «публичное распространение заведомо ложной информации об использовании ВС РФ». В начале сентября Симоновский районный суд Москвы назначил ей меру пресечения в виде запрета определенных действий.

Мониаву задержали 2 сентября. В СК сообщали, что на допросе она вину не признала. Следователи утверждали, что Мониава выложила в своем Telegram-канале, доступном неограниченному кругу лиц, якобы «заведомо ложную информацию» о действиях российской армии против мирных жителей Украины.

В 2020 году детский хоспис «Дом с маяком» проверяли сотрудники ГУ МВД по контролю за оборотом наркотиков. По итогам проверки учреждение признали нарушившим правила оборота наркотических средств (статья 6.16 КоАП) и оштрафовали на 200 тысяч рублей. Позднее Мосгорсуд отменил наказание, сочтя нарушение малозначительным.

Зимой 2026 года Мониаву уже штрафовали на 45 тысяч рублей по административной статье о «дискредитации» армии — за три поста в Telegram. Мониава работает в некоммерческом секторе с 2008 года. Вместе с Нютой Федермессер она стала учредительницей хосписа «Дом с маяком», а в 2018 году возглавила одноименный фонд.